Cloudflare 宣布推出 Firewall for AI
2024/03/04
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...继续阅读 »
2024/03/04
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...继续阅读 »
2024/03/04
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2024/01/23
Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势...
2023/11/15
用户可以创建主机名和 ASN 列表，并在 WAF 规则中引用这些列表...
2023/08/21
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023年8月04日 18:29
在本报告中，我们回顾了 Cloudflare 根据 CISA 提供的 2022 年最常被利用的漏洞的数据...
2023年3月14日 13:00
一年前，我们发布了首份应用安全报告。Security Week 2023 期间，我们将介绍关于缓解流量、机器人和 API 流量以及帐户接管攻击的最新洞见和发展趋势...
2022年9月27日 14:15
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022年9月06日 16:15
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2022年7月07日 12:57
Cloudflare 将添加四个新的托管 IP 列表以用作任何自定义防火墙规则的一部分，从而扩展我们的 WAF 威胁情报能力...
2022年4月01日 13:31
我们决定停止使用 CAPTCHA。在讨论我们怎样做以及您能提供哪些帮助之前，让我们先从一个简单的问题开始。到底为什么还要使用 CAPTCHA...
2022年3月30日 15:30
我们很高兴能获得 2021 年度 Gartner Peer Insights 的 WAF “客户之选”荣誉称号。谨代表整个团队，感谢所有客户一向以来的支持...
2022年3月15日 12:59
Cloudflare 喜欢颠覆性的想法。同时，我们的核心信念是，安全应当是每个人都能获得的东西。两相结合，结果就是对所有人更好、更安全的互联网...
2022年3月15日 12:59
今天开始，我们将向所有客户推出全新设计的 WAF！与此同时，我们正在更新文档，以指引您最大限度发挥 Cloudflare WAF 的力量...
2022年3月15日 12:59
今天，我们隆重推出托管规则集（例如 OWASP 和 Cloudflare 托管规则集）的增强功能，提供一个新工具，旨在无需人工干预的情况下识别绕过和恶意负载，以防其造成破坏...