Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商 ...

宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析 ...

Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势 ...

用户可以创建主机名和 ASN 列表，并在 WAF 规则中引用这些列表 ...

我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解 ...