Cloudflare 的 AI WAF 如何主动检测到 Ivanti Connect Secure 关键 zero-day 漏洞
2024-01-23
Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势...继续阅读 »
2024-01-23
Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势...继续阅读 »
2022-03-29
CVE-2022-1096 是另一个影响 Web 浏览器的零日漏洞。Cloudflare Zero Trust 缓解了浏览器中的零日攻击风险，已安装补丁...
2021-12-14
2021 年 12 月 9 日，CVE-2021-44228这种零日漏洞利用在全球曝光。该漏洞会影响 Apache Log4j 实用工具。Cloudflare 立即更新了我们的 WAF，以帮助防御该漏洞，但我们建议客户尽快更新其系统...
2021-12-10
昨天，即 2021年 12 月 9 日，在流行的基于 Java 的日志记录程序包 Log4j 中发现一个非常严重的漏洞。该漏洞允许攻击者在远程服务器上执行代码；也就是所谓的远程代码执行 (RCE)。由于 Java 和 Log4j 被广泛使用，这很可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 以来互联网上最严重的漏洞之一。...
2021-12-10
零日漏洞利用会影响流行的 Apache Log4j 实用工具 (CVE-2021-44228)，于 2021 年 12 月 9 日该漏洞被发现，该漏洞会导致远程代码执行 (RCE)。...
2021年3月23日
每一个连入互联网的组织都依靠 Web 浏览器来经营业务：接受交易、与客户互动，或处理敏感数据。点击链接这样的操作会触发 Web 浏览器在本地设备上下载并执行一大堆未知代码。...
2020年10月15日
今天，我们为保持网络浏览安全推出了第三种方法的测试版，即 Cloudflare 浏览器隔离...