宣布推出 Turnstile — 一款用户友好且保护隐私的 CAPTCHA 替代方案
2022-09-28
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...继续阅读 »
2022-09-28
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...继续阅读 »
2022-03-15
Cloudflare 喜欢颠覆性的想法。同时，我们的核心信念是，安全应当是每个人都能获得的东西。两相结合，结果就是对所有人更好、更安全的互联网...
2022-02-08
我们已将 Cloudflare 电子邮件路由从内部测试版改为公开测试版...
2022-01-17
我们很高兴地宣布，使用我们的 Free 计划的客户现在可以获得有关 HTTP DDoS 攻击的实时警报，这些攻击由 Cloudflare 自动检测并缓解。实时 DDoS 警报最初是在一年多前发布的，但已向 Pro 计划或更高版本的客户提供。...
2021-01-22
世界各地的政府部门和医疗机构都在艰难应对史上最困难的后勤挑战之一：公平有效地分发 COVID-19 疫苗。...