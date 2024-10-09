防御另一个 Log4j RCE 漏洞 CVE-2021-45046
2021-12-15
继 CVE-2021-44228 之后，已提交了第二个 Log4J CVE：CVE-2021-45046。我们之前针对 CVE-2021-44228 发布的规则针对这个新的 CVE 提供相同级别的保护...继续阅读 »
2021-12-15
继 CVE-2021-44228 之后，已提交了第二个 Log4J CVE：CVE-2021-45046。我们之前针对 CVE-2021-44228 发布的规则针对这个新的 CVE 提供相同级别的保护...继续阅读 »
2021-12-14
2021 年 12 月 9 日，CVE-2021-44228这种零日漏洞利用在全球曝光。该漏洞会影响 Apache Log4j 实用工具。Cloudflare 立即更新了我们的 WAF，以帮助防御该漏洞，但我们建议客户尽快更新其系统...
2021-12-10
在 Cloudflare，当我们得知一个新的安全漏洞时，我们会迅速召集各个团队，设法回答两个不同的问题：(1) 我们可以采取什么措施来确保客户的基础结构受到保护，以及 (2) 我们可以采取什么措施来确保我们自己的环境是安全的。昨天，即 2021 年 12 月 9 日，...
2021-12-10
我在之前写过如何缓解 Log4j 中的 CVE-2021-44228，该漏洞是如何产生，以及 Cloudflare 为我们的客户提供的缓解措施。在我写作本文时，鉴于该漏洞的严重性，我们同时还在推出针对我们的免费客户的保护。...
2021年12月10日
昨天，即 2021年 12 月 9 日，在流行的基于 Java 的日志记录程序包 Log4j 中发现一个非常严重的漏洞。该漏洞允许攻击者在远程服务器上执行代码；也就是所谓的远程代码执行 (RCE)。由于 Java 和 Log4j 被广泛使用，这很可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 以来互联网上最严重的漏洞之一。...
2021年12月10日
零日漏洞利用会影响流行的 Apache Log4j 实用工具 (CVE-2021-44228)，于 2021 年 12 月 9 日该漏洞被发现，该漏洞会导致远程代码执行 (RCE)。...