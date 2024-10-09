利用序列学习和变阶马尔可夫链保护 API 不被滥用

2024-09-12

Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。 ...