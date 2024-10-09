利用序列学习和变阶马尔可夫链保护 API 不被滥用
2024-09-12
Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。...继续阅读 »
2024-09-12
Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。...继续阅读 »
2024-03-05
深入了解如何在部署 Cloudflare Zero Trust 时维护用户隐私...
2024-01-09
我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充...
2023-03-20
欢迎来到 Security Week 2023，了解 Cloudflare 如何帮助组织更容易从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023-03-15
今天，我们隆重推出 Cloudflare Cloudflare API 序列分析。订阅了 API 网关服务的客户可以使用序列分析(Sequence Analytics)，查看对其端点发出的 API 请求的最重要序列...
2023年3月15日
我们今天宣布，Cloudflare 现在可以自动发现所有 API 端点，学习所有 API 网关客户的 API 架构...
2023年3月12日
欢迎来到 Security Week 2023，我们将展示 Cloudflare 如何尽可能容易地从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2022年3月16日
今天我们隆重推出 Cloudflare API Gateway。我们将以很小比例的成本取代您的现有网关。我们的解决方案使用 Workers、Bot Management、 Access和 Transform Rules 背后的技术，提供市场上最先进的 API 工具集...