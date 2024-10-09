James Allworth

区域最佳地点：推论地球
2023-09-27
今天，我们很高兴地发布一系列公告，我们相信它们会对未来计算领域产生重大影响，堪比 Workers 曾经带来的影响 ...
首款 Zero Trust SIM
2022-09-26
隆重宣布首款 Zero Trust SIM —— Cloudflare One 的下一个主要部分。该产品将软件层和硬件层结合起来，为组织重塑移动设备安全...
欢迎来到 Cloudflare One Week
2022-06-19
如果您在考虑 Zero Trust 或 SASE，Cloudflare One Week 将展示，为什么 Cloudflare One 是市场上最完善、性能最佳的 SASE 产品，以及它为什么只会继续精益求精...
欢迎来到 Platform Week
2022-05-08
在此次 Platform Week 上，我们不想只提供新的和让人眼前一亮的东西（尽管也会有一些）。我们希望兑现原则。兑现让最佳的解决方案胜出的原则。兑现打破对开发人员的锁定的原则：无论是在代码上，还是在经济上...
Cloudflare 如何验证 WhatsApp Web 提供给用户的代码
2022-03-10
今天，我们很高兴能与 WhatsApp 合作来提供一个系统，以确保用户在 web 上访问 WhatsApp 时运行的代码就是 WhatsApp 打算运行的代码...
Cloudflare 获评 Forrester New Wave 边缘开发平台“领导者”
2021-10-27
Forrester 的 New Wave 边缘开发平台现已公布。很荣幸 Cloudflare 被提名为“领导者”：（可从此处免费下载报告副本）。...
Cloudflare for Offices
2021-09-29
我们正在将 Cloudflare 网络直接扩展到 1000 多栋人员最密集的办公楼。...
生日周：Cloudflare成立满十年
2020-10-04
我们一直将生日作为回馈互联网的机会。但是在今年 - 互联网对我们保持一定程度的联系和维持常态无比关键 - 我们感觉回馈互联网比以往任何时候都更重要。...