James Allworth

欢迎来到 Platform Week

2022-05-08

在此次 Platform Week 上，我们不想只提供新的和让人眼前一亮的东西（尽管也会有一些）。我们希望兑现原则。兑现让最佳的解决方案胜出的原则。兑现打破对开发人员的锁定的原则：无论是在代码上，还是在经济上 ...