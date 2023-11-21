Cloudflare Zero Trust (CN)

在 Cloudflare One 中引入高级会话审计功能
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...继续阅读 »
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...继续阅读 »
2023/03/14
现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描...
2023/03/14
现在，Cloudflare One 数据丢失防护 (DLP) 支持使用 Microsoft 信息保护标签...
2023/03/07
Zero Trust 仪表板导航将在 2023 年 3 月 20 日...
2023/02/21
实施 Zero Trust 并非易事，而且努力有可能停滞不前。面对不断加剧的网络攻击，Zero Trust 安全益发重要，因而有必要设立首席 Zero Trust 官(CZTO)职位...
2023年2月08日 19:00
今天，我们宣布推出 Wildebeest，这是一个易于部署的开源服务器，与 ActivityPub 和 Mastodon 兼容，完全构建在 Cloudflare 的 Supercloud 之上...
2023年1月13日 14:01
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...
2022年9月30日 13:02
Cloudflare CASB 现已正式发布，我们来看一下用户是如何利用带有 CASB 的其他 Cloudflare Zero Trust 产品的，就从 Gateway 开始...
2022年9月29日 13:00
采用防网络钓鱼的第二因素，如支持 FIDO2 的 YubiKey，是预防网络钓鱼攻击的首要方法。Cloudflare 从 2021 年 2 月才开始使用防钓鱼第二因素，以下是我们为实现这一点所采取的措施...
2022年9月26日 13:19
完美结合：5G 移动网络和 Cloudflare 的一体化 SASE 平台...
2022年6月24日 14:30
与 Zscaler 的 Trust Exchange 相比，Cloudflare One 表现如何。欢迎阅读本文，了解详情...
2022年6月24日 14:15
Cloudflare 安全团队如何实施 Zero Trust 控制...
2022年6月24日 13:30
今天我们隆重推出新功能：管理员可以将 Zero Trust 检查策略应用于 HTTP/3 流量...
2022年6月23日 12:51
隆重推出 Cloudflare One 合作伙伴计划。该计划建立在我们的 Zero Trust、网络即服务和云电子邮件安全产品的基础之上。该计划帮助渠道合作伙伴兑现 Zero Trust 的承诺，同时以切实的方式实现这一重要架构的货币化...
2022年6月20日 13:44
内联数据丢失预防正在 Cloudflare 平台上推出。客户将能扫描流量，以发现和保护敏感数据...