全新 Zero Trust 导航即将上线(我们需要您的反馈)

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我们即将更新 Zero Trust 导航

2023 年 3 月 20 日，我们将在 Zero Trust 仪表板中推出更新的导航，为我们所有的 Zero Trust 用户提供在整个 Cloudflare 内更无缝的体验。这一更新将允许您更容易管理您的 Zero Trust 组织，以及应用和网络服务、开发人员工具等。

这一即将推出的更新将带来三个重要变化：

导航更快捷

无需打开另一个窗口或输入 URL，一键即可返回 Cloudflare 仪表板。

轻松切换帐户

在侧边栏顶部查看和切换帐户。

资源和支持

您可以在导航栏顶部找到前往我们的社区、开发人员文档和支持团队的有用链接。

为什么我们要更新 Zero Trust 导航

2020 年，Gateway 广泛发布，成为不要求站点托管于 Cloudflare 基础设施上的首款 Cloudflare 产品。换言之，Gateway 不受站点特定模型的限制(而当时大多数其他的 Cloudflare 产品依赖于站点特定模型)，同时与 Access 紧密结合使用。因此，Cloudflare for Teams 基于全新模型构建，从头开始设计，为客户提供专门的家——整合在单一屋檐下——来管理其 Teams 产品和帐户。

快进到今天，Zero Trust 在能力和覆盖范围方面都已经取得长足增长。我们的许多客户同时使用多种 Cloudflare 产品，包括 Cloudflare One 和 Zero Trust 产品。我们的家已经扩大，以上导航上的变化是我们向前迈出的一步，旨在扩大我们的屋檐，覆盖 Cloudflare 快速扩大的足迹。

专注于用户体验

很多客户向我们抱怨在使用包括 Zero Trust 在内的多个 Cloudflare 产品时所经历的痛苦。您的意见对我们很重要，我们致力于打造世界级的用户体验，让您能够轻松、愉快地使用 Cloudflare 产品。我们的用户体验改进基于三个核心原则：一致性、互连性和可发现性。

我们的目标是在整个 Cloudflare 生态系统中提供一致和可预测的用户体验，以便您无需考虑自己处于旅程中的什么位置，无论是执行您熟悉的日常任务，还是发现我们全新的突破性产品和功能。

其他

今天宣布的导航变化并不是我们唯一的用户体验改进！您可能已经注意到最近的一些优化：

用户授权和加载体验

记得重复加载屏幕的日子吗？或者，您的 Zero Trust 帐户并不匹配您登录以管理某一项服务(例如 DNS)的帐户？那些日子一去不复返了。我们的团队已经打造了一个更智能，更快，更无缝的用户和帐户授权体验。

全新表格

就呈现大量数据和信息而言，表格是一个必要元素。(英语原文是一个双关语)表格是 Cloudflare 系统内的一个常见用户界面(UI)元素，全新 Zero Trust 使用与管理其他产品和功能时相同的表格 UI。

UI 一致性

配色方案和页面布局的轻微变化使 Zero Trust 仪表板进入与更广泛的 Cloudflare 体验相同的视觉家族。现在，当您导航到 Zero Trust 时，我们想要您知道，您依然身处于我们唯一的 Cloudflare 屋檐下。

对这些改进，我们和您一样兴奋。我们希望即将到来的导航和页面改进能给以上的变化带来锦上添花的效果。

我们今天介绍的用户体验变化将非常有助于创建一个更一致、无缝和用户友好的界面，以便您在 Cloudflare 上的工作尽可能容易和高效。我们知道总是有进一步改进的空间(而且我们已经计划了相当多的重大改进)。

为了确保我们正在解决_您的_最大问题，我们期待听到您的声音。欢迎完成一份简单问卷，分享您接下来最想看到、最紧迫的用户体验改进。