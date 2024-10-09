Shalabh Mohan

隆重推出适用于电子邮件链接的浏览器隔离，阻止高级钓鱼威胁

2022-06-20

我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击 ...