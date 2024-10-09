Shalabh Mohan

狡猾的诈骗者和网络钓鱼者通过何种方式欺骗硅谷银行的客户
2023-03-14
为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕...
2023-03-14
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2022-06-20
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022-06-20
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2022-03-14
我们预计在 2022 年第二季度初会完成对 Area 1 的收购，此后，我们打算允许所有付费自助服务套餐采用其电子邮件安全技术，不收取额外费用...