Cloudflare 如何实施 FIDO2 和 Zero Trust 硬件密钥来防止网络钓鱼呢？

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几年前，Cloudflare 的安全架构是一个经典的“城堡+护城河” VPN 架构。员工使用企业 VPN 连接到所有内部应用程序和服务器来完成他们的工作。我们使用基于时间的一次性密码(TOTP)执行双因素身份验证，在登录到 VPN 时使用 Google Authenticator 或 Authy 等身份验证应用，但只有少数内部应用程序具有第二层身份验证。这种架构貌似强大，但安全模型非常弱。最近，我们对一次被我们挫败的网络钓鱼攻击的机制做了详细介绍， 其中说明了攻击者如何尝试入侵被 TOTP 等第二因素身份验证方法“保护”的应用程序。幸运的是，我们早就放弃了 TOTP，取而代之的是硬件安全密钥和 Cloudflare Access。本文详细介绍了我们是如何做到的。

网络钓鱼问题的解决方案是通过一个名为 FIDO2/WebAuthn 的多因素身份验证 (MFA)协议。所有 Cloudflare 员工都使用我们的 Zero Trust 产品，以 FIDO2 作为安全多因素和身份验证来登录我们的系统。我们的新架构具备防网络钓鱼能力，允许我们更容易地实施最少特权访问控制。

简单介绍一下安全密钥术语以及我们所用的安全密钥

在 2018，我们希望迁移到防网络钓鱼的 MFA 机制。我们看到 evilginx2 以及基于网络钓鱼推送到移动验证器的成熟程度，还有 TOTP。唯一能够抵御社会工程和凭据窃取攻击的防钓鱼 MFA 是采用 FIDO 标准的安全密钥。基于 FIDO2 的 MFA 引入了新的术语，如 FIDO2、WebAuthn、硬(件)密钥、安全密钥，特别是 YubiKey (一家知名硬件密钥制造商的名称)。我们将在本文中引用这些术语。

WebAuthn 指 Web 身份验证标准，当我们在 Cloudflare 仪表板中推出对安全密钥的支持时，我们曾撰文深入介绍过这种协议的工作原理。

CTAP1(U2F) 和 CTAP2 指客户端到验证器协议，其中详细说明了软件或硬件设备如何与执行 WebAuthn 协议的平台交互。

FIDO2 以上两种用于身份验证的协议的集合。区别并不重要，但这种命名法可能引起困惑。

最重要的是要知道，所有这些协议和标准都是为了创建开放的身份验证协议而开发的，这些协议可以防范网络钓鱼，并可通过硬件设备实施。在软件方面，它们是通过 Face ID、Touch ID、Windows Assistant 或类似功能实施的。硬件方面，YubiKey 或其他单独的物理设备通过 USB、雷电接口或 NFC 用于身份验证。

FIDO2 可以防范网络钓鱼的，因为它实施加密安全的挑战/响应，而且挑战协议包含了用户进行身份验证的特定网站或域。用户合法登录到 example.net 和 example.com 时，安全密钥产生的响应是不相同的。

Cloudflare 多年来向员工发放了多种类型的安全密钥，但目前我们向所有员工发放两种不同的 FIPS 验证安全密钥。第一种是 YubiKey 5 Nano 或 YubiKey 5C Nano，旨在一直插在员工笔记本电脑的 USB 插槽中。第二种是 YubiKey 5 NFC 或 YubiKey 5C NFC，可以通过 NFC 或 USB-C 在台式机和移动设备上使用。

2018 年底，我们在一次公司全体活动中分发了安全密钥。在一个简短的研讨会上，我们要求所有员工登记他们的密钥，用它们进行身份验证，并询问有关设备的问题。这个计划取得了巨大的成功，但仍有不完善之处，部分应用程序不兼容 WebAuthn。当时我们还没有准备好全面实施安全密钥，在我们解决问题时需要一些中间解决方案。

开始：Cloudflare Zero Trust 的选择性安全密钥实施

我们负责维护数千个应用程序和服务器，它们由我们的 VPN 保护。我们开始将所有这些应用程序迁移到我们的 Zero Trust 访问代理，同时向员工发放了一组安全密钥。

Cloudflare Access 允许我们的员工安全地访问以往受 VPN 保护的站点。每个内部服务都将检查一个签名凭据，以验证用户的身份，并确保用户已通过我们的身份提供者登录。Cloudflare Access 对我们的安全密钥推出_是必要的_，因为它为我们提供了一个工具，可以选择性地对最初少数几个内部应用程序执行安全密钥验证。

将应用程序加入 Zero Trust 产品时，我们使用了 Terraform，这是我们首次强制使用安全密钥的 Cloudflare Access 策略。在与我们的身份提供者集成时，我们设置 Cloudflare Access 以使用 OAuth2。作为 OAuth 工作流程的一部分， 该身份提供者告知 Access 所使用的第二因素类型。

在我们的例子中， swk 是拥有安全钥匙的证明。如果有人登录时没有使用安全密钥，就会看到一条有用的错误消息，告知他再次登录，并在看到提示时按下安全密钥。

选择性实施立即改变了我们安全密钥推出的轨迹。我们于 2020 年 7 月 29 日在单一服务上开始实施，在接下来的两个月里，使用安全密钥的身份验证大幅增加了。这一步是至关重要的，给我们的员工提供了一个熟悉新技术的机会。选择性实施的窗口期应该是至少一个月，以考虑度假的人，但事后看来，不需要比这个时间长太多。

通过应用程序切换到使用我们的 Zero Trust 产品并放弃 VPN，我们还获得了其他哪些安全方面的好处呢？对于传统应用程序或未实施 SAML 的应用程序，这种迁移对于执行基于角色的访问控制和最小权限原则是必要的。VPN 将对您的网络流量进行身份验证，但您的所有应用程序都不知道网络流量属于谁。我们的应用程序难以执行多级权限，并且每个权限都必须重新构建自己的认证方案。

加入到 Cloudflare Access 时，我们创建了执行 RBAC 的组，并告诉我们的应用程序每个人应该拥有什么样的权限级别。

这是一个只有 ACL-CFA-CFDATA-argo-config-admin-svc 组成员才可以访问的站点。它强制员工在登录时使用他们的安全密钥，并且不需要复杂的 OAuth 或 SAML 集成。我们有超过 600 个内部站点使用相同的模式，全部都强制使用安全密钥。

可选状态的结束：Cloudflare 完全放弃 TOTP

2021 年 2 月，我们的员工开始向我们的安全团队报告社会工程攻击尝试。他们接到了自称是我们 IT 部门人员打来的电话，引起了我们的警觉。我们决定开始要求所有身份验证都使用安全密钥，以防止任何员工成为社会工程攻击的受害者。

在禁用了所有其他形式的 MFA (SMS, TOTP 等)后，除了 WebAuthn，我们开始正式仅使用 FIDO2。然而，如上图显示，“软令牌”（TOTP）使用并非完全为零。这是因为，对于那些丢失安全密钥或被锁定帐户，需要经历一个安全离线恢复过程的人，替代方法可以帮助其完成这一过程。最佳做法是为员工分发多个安全密钥，以便在出现这种情况时作为备份。

现在所有的员工都在使用他们的 YubiKey 执行防钓鱼 MFA，我们已经大功告成了吗？对了，SSH 和非 HTTP 协议如何处理呢？我们需要一种统一的身份和访问管理方法，因此将安全密钥引入任意其他协议是我们的下一个考虑。

为 SSH 使用安全密钥

为了支持将安全密钥引入到 SSH 连接，我们将 Cloudflare Tunnel 部署到所有的生产基础设施。Cloudflare Tunnel 与 Cloudflare Access 无缝集成，无论通过隧道的是什么协议，同时运行隧道需要隧道客户端 cloudflared。这意味着我们可以将 cloudflared 二进制文件部署到我们所有的基础设施中，并创建到每台机器的隧道，在需要安全密钥的地方创建 Cloudflare Access 策略，SSH 连接将开始通过 Cloudflare Access 要求使用安全密钥。

在实践中，这些步骤并没有听起来那么令人生畏，Zero Trust 开发文档中包含有关做到这一点的优秀教程 。我们的每个服务器都有启动隧道所需的配置文件。Systemd 调用 cloudflared，后者在启动隧道时使用这个(或类似的)配置文件。

当操作员需要使用 SSH 接入我们的基础设施时，他们使用 ProxyCommand SSH 指令调用 cloudflared，用 Cloudflare Access 进行身份验证，然后通过 Cloudflare 转发 SSH 连接。我们员工的 SSH 配置有一个类似这样的条目，可以用 cloudflared 中的 helper 命令生成：

tunnel: 37b50fe2-a52a-5611-a9b1-ear382bd12a6 credentials-file: /root/.cloudflared/37b50fe2-a52a-5611-a9b1-ear382bd12a6.json ingress: - hostname: <identifier>.ssh.cloudflare.com service: ssh://localhost:22 - service: http_status:404

值得注意的是，OpenSSH 从 8.2 版开始支持 FIDO2，但我们发现使用统一的访问控制方法(所有的访问控制列表都在单一地方维护)是有好处的。

Host *.ssh.cloudflare.com ProxyCommand /usr/local/bin/cloudflared access ssh –hostname %h.ssh.cloudflare.com

我们的收获以及我们的经验如何帮助你

经过这几个月，毫无疑问，身份验证的未来是 FIDO2 和 WebAuthn。这个过程总共花了我们几年的时间，我们希望这些经验能够对其他希望使用基于 FIDO 的认证进行现代化的组织有所帮助。

如果您有意在自己的组织推出安全密钥，或者对 Cloudflare 的 Zero Trust 产品感兴趣，欢迎通过 [email protected]联系我们。我们的预防措施帮助抵御了最新一轮的网络钓鱼和社会工程攻击，让我们非常高兴，但我们的安全团队仍在不断成长，以帮助预防接下来发生的任何事情。