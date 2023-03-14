使用 Cloudflare CASB 扫描并保护 Atlassian

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作为 Security Week 的一部分，两个新的集成将来到 Cloudflare CASB：Atlassian Confluence 和 Atlassian Jira。

我们很高兴能够支持这两个新的 SaaS 应用(除了那些我们已经支持的那些以外)，因为我们已经看到世界各地的组织依赖于这些应用来实现流畅的端到端项目管理。

让我们来深入了解一下 Cloudflare Zero Trust 客户可以从这些新的集成中期待什么。

CASB：为 SaaS 应用保驾护航

首先，让我们快速回顾一下。CASB (云访问安全代理)是 Cloudflare 的新产品之一，于去年 9 月发布，为安全运营人员(CISO 和安全工程师)就组织的 SaaS 应用安全提供清晰的可见性和管理控制。

无论是 Google Workspace、Microsoft 365、Slack、 Salesforce、Box、GitHub 还是 Atlassian (唷！)，CASB 都可以轻松地连接和扫描这些应用，寻找关键的安全问题，并为用户提供已识别问题的详尽列表，分门别类以便处理。

用 Cloudflare CASB 扫描 Confluence

随着时间的推移，Atlassian Confluence 已经成为团队创建、组织和共享文档、笔记和会议记录等内容的首选协作平台。然而，从安全的角度来看，如果没有正确的配置和监控，Confluence 对第三方应用程序的灵活性和广泛兼容性可能会带来安全风险。

通过这一新集成，IT 和安全团队可以开始扫描可能使敏感企业数据处于风险中的 Atlassian 和 Confluence 特定安全问题。使用 Confluence Cloud 的 CASB 客户可能会发现一些问题，如公开共享内容、未授权访问和其他可能被恶意行为者利用的漏洞。

通过提供这一额外的 SaaS 安全层，Cloudflare CASB 可以帮助组织更好地保护他们的敏感数据，同时仍能利用 Confluence 的协作能力。

使用 Cloudflare CASB 扫描 Jira

Atlassian Jira 是用于跟踪任务、问题和项目进展的主要项目管理工具，它已经成为各种规模的团队软件开发过程的重要组成部分。与此同时，对于那些想要利用和获取敏感数据的人来说，这也意味着 Jira 已经成为一个诱人的目标。

通过 Cloudflare CASB，安全团队现在可以轻松识别可能导致敏感业务数据易于泄露的安全问题。与 Jira Cloud 帐户兼容，识别的问题林林总总，从标记用户和第三方应用访问问题，如帐户误用和用户不遵循最佳实践，到识别可能被过度共享和值得深入调查的文件。

Cloudflare CASB 为安全管理员提供查看整个 SaaS 范围安全问题的单一视图，通过增加Jira 和 Confluence，Cloudflare CASB 使安全团队更容易掌握最新的潜在安全风险。

立即开始

随着 Jira 和 Confluence 加入到不断增长的 CASB 集成中，我们正在使我们的产品尽可能广泛地兼容，以便各类组织能够继续信任我们，相信我们能够帮助他们保持安全。

今天，Cloudflare CASB 支持与 Google Workspace、Microsoft 365、Slack、Salesforce、Box、GitHub、Jira 和 Confluence 的集成，其他越来越多的关键应用程序即将推出。因此，如果您特别希望很快看到某一个应用，欢迎告诉我们！

如果您还没有使用 Cloudflare Zero Trust，请勿犹豫，今天就开始吧——在这里注册，即可获得 50 个免费席位。然后在这里与我们的团队联系，进一步了解 Cloudflare CASB 如何帮助您的组织确保 SaaS 应用安全无虞。