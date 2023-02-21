首席 Zero Trust 官：网络安全新时代的新角色

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为 Zero Trust 奠定基础

过去几年里，网络安全的话题已经从 IT 部门转移到了董事会会议室。当前地缘政治和经济不确定性的大环境下，网络攻击的威胁变得更加紧迫，所有行业、各种规模的企业都感受到了影响。从破坏性的勒索软件攻击，到可能泄露敏感消费者信息的数据盗窃，风险真实存在，并有可能带来灾难性的后果。企业认识到需要在网络安全方面加强韧性并做好更充分的准备。攻击发生时才作出反应并不足够，企业必须在网络安全方法中积极准备应对不可避免的情况。

近年来最引人关注的安全方法就是 Zero Trust 概念。Zero Trust 背后的基本原则很简单：从不信任，始终验证。在当今数字分布式环境中，传统基于边界的(城堡+护城河)安全模型已经不再足够，这是采用现代 Zero Trust 架构的动力所在。组织必须采取一种全方位的安全方法，基于对访问其网络和数据的所有用户、设备和系统的身份和可信性进行验证。

Zero Trust 进入企业领导人和董事会成员的视野已有一段时间。然而，Zero Trust 不再是一个讨论中的概念，而是势在必行的一件事。随着远程和混合办公成为常态，网络攻击持续升级，企业意识到，必须采取一种截然不同的安全方法。但一如任何重大战略转变，实施将充满挑战，努力有时会停滞不前。尽管许多公司已经开始实施 Zero Trust 方法和技术，但只有一部分公司已在整个组织中全面实施。对于许多大型公司来说，这就是其 Zero Trust 计划的现状——在实施阶段停滞不前。

全新领导角色应运而生

但是，如果网络安全拼图中缺少了能改变一切的一块呢？“首席 Zero Trust 官(CZTO）应运而生。我们认为，未来一年，这个新职位将在大型组织中变得越来越普遍。

企业有可能设立首席 Zero Trust 官的想法可以追溯到去年 Cloudflare 的现场首席技术官(CTO)团队与美国联邦政府机构之间进行的对话。一份白宫备忘录首次提出了类似的工作职能，该备忘录指示联邦机构”迈向 Zero Trust 网络安全原则”，并要求各机构在 30 天内”为其组织指派和确定 Zero Trust 战略实施负责人”。在政府中，这样的角色通常被称为”特使”，但在企业中，”首席”的头衔会更合适。

大型组织需要强大的领导者来高效地完成任务。企业将最终领导责任分配给带“首席”头衔的人，例如首席执行官(CEO)或首席财务官(CFO)。这些职位的存在是为了提供方向、制定战略、做出关键决策和管理日常运营，他们通常对董事会就整体表现和成功负责。

为什么要为 Zero Trust 设立首席职位，为什么是现在？

俗语有云：“当每个人都有责任时，就没有任何人负责了。”当我们考虑在企业内部实施 Zero Trust 的挑战时，似乎缺乏明确的领导和问责是一个重大问题。问题仍然是，*究竟*是谁负责在组织内部推动 Zero Trust 的采用和执行？

大型企业需要专人负责推动 Zero Trust 之旅。这位领导者应该被赋予明确的授权，并有单一重点：让企业实现 Zero Trust 。这就是首席 Zero Trust 官诞生的地方了。”首席 Zero Trust 官”可能看起来只是一个头衔，但它分量十足。它要求人们关注 Zero Trust 并可克服实现过程中的众多障碍。

采用的障碍

实施 Zero Trust 可能会面临各种技术挑战的阻碍。理解和实施一些供应商的复杂架构需要时间，要求广泛的培训，或者需要专业的服务参与来获得必要的专业知识。在 Zero Trust 环境中识别和验证用户和设备也可能是一个挑战。这要求准确盘点组织的用户群体，他们所属的组别，以及其应用和设备。

在组织方面，不同团队之间的协调对于有效实施 Zero Trust 至关重要。打破 IT、网络安全和网络小组之间的隔阂 ，建立明确的沟通渠道，并在团队成员之间定期举行会议，可以帮助实现一个富有凝聚力的安全战略。对变革的普遍抵制也可能是一个重大障碍。领导者应该使用诸如以身作则、透明沟通和让员工参与变革过程等技巧来缓解这种抵制。积极主动地解决关切，提供支持，并创造员工培训机会，也可以帮助缓和过渡带来的问题。

但为什么组织需要 CZTO？有必要设立另一个首席角色吗？为什么不指派一个已经在 CISO 组织中管理安全的人？当然，这些问题都是合情合理的。可以这样想——公司应该根据对公司的战略重要程度来分配头衔。因此，无论是首席 Zero Trust 官、Zero Trust 主管、Zero Trust 副总裁还是其他什么，这个头衔都必须引起关注，并具有打破隔阂和突破官僚主义的权力。

设立新的首席头衔并非没有先例。近年来，我们看到了首席数字转型官、首席体验官、首席客户官和首席数据科学家等头衔的出现。首席 Zero Trust 官的头衔可能甚至不是一个永久性的角色。至关重要的是，担任该角色的人拥有权力和愿景，以便在公司领导层和董事会的支持下，将 Zero Trust 计划向前推进。

在 2023 年实现 Zero Trust

实现 Zero Trust 安全现已成为许多公司的一项必要任务，因为传统的基于边界的安全模型不再足以抵御当今的复杂威胁。为了应对 Zero Trust 实施带来的技术和组织挑战，CZTO 的领导至关重要。CZTO 将领导 Zero Trust 计划，调整团队，打破障碍，实现顺利推出。CZTO 在首席职位中的角色强调了对 Zero Trust 对企业的重要性。它确保 Zero Trust 计划获得取得成功所必要的关注和资源。现在任命 CZTO 的组织将在未来成为佼佼者。

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