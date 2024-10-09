Evan Johnson

仅凭公钥无以保障SSH安全

2019-10-25

如果您的组织使用SSH公钥，则你完全可能已经遗失一个了。备份文件或前雇员的计算机上有一个文件，该文件允许持有者访问您的基础设施。如果您在员工之间共享SSH密钥，那么很可能只有几个密钥就足以让攻击者访问您的整个系统。如果您不共享它们，很可能您的团队已经生成了太多的密钥，以至于至少有一个是您很长时间都找不到的了。 ...