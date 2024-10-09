非同期QUICとHTTP/3が容易になる：tokio-quicheがオープンソース化
2025-11-06
quicheとtokioを基盤とする非同期QUICライブラリであるtokio-quicheのオープンソース化を発表できることを嬉しく思います。iCloud Private Relayや次世代Oxyベースのプロキシなどの弊社サービスで信頼されるtokio-quicheは、低遅延と高スループットで1秒あたり数百万のHTTP/3リクエストを処理します。 ...続きを読む »
2025-11-06
quicheとtokioを基盤とする非同期QUICライブラリであるtokio-quicheのオープンソース化を発表できることを嬉しく思います。iCloud Private Relayや次世代Oxyベースのプロキシなどの弊社サービスで信頼されるtokio-quicheは、低遅延と高スループットで1秒あたり数百万のHTTP/3リクエストを処理します。 ...続きを読む »
2022-10-27
Privacy Gatewayは、プライバシーフォワードのアプリケーションがCloudflareを信頼できるリレーとして使用し、IPアドレスを含む識別情報をインフラストラクチャに表示することを制限することができます...