非同期QUICとHTTP/3が容易になる：tokio-quicheがオープンソース化

2025-11-06

quicheとtokioを基盤とする非同期QUICライブラリであるtokio-quicheのオープンソース化を発表できることを嬉しく思います。iCloud Private Relayや次世代Oxyベースのプロキシなどの弊社サービスで信頼されるtokio-quicheは、低遅延と高スループットで1秒あたり数百万のHTTP/3リクエストを処理します。 ...