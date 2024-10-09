Cloudflare Zarazが強化：一般公開版と新価格設定
2023-07-19
Cloudflare Zarazはベータ版から移行し、すべてのお客様に一般利用いただけます。これは、Cloudflare開発者プラットフォームのFree、Paid、Enterpriseプランに含まれています。さまざまなプランの詳細については、ダッシュボードをご覧ください...続きを読む »
2023-07-19
Cloudflare Zarazはベータ版から移行し、すべてのお客様に一般利用いただけます。これは、Cloudflare開発者プラットフォームのFree、Paid、Enterpriseプランに含まれています。さまざまなプランの詳細については、ダッシュボードをご覧ください...続きを読む »
2023-04-18
Cloudflare Zarazは、同意の収集と管理にも使用できるようになりました。この新しいツールを使用すると、同意モーダルを使用してお客様のWebサイトでのユーザーの同意の意向を簡単に収集し、Cloudflare Zaraz経由で読み込んだサードパーティのツールに同意ポリシーを適用することができます...
2021-12-08
CloudflareのZaraz買収とCloudflare Zaraz（ベータ版）のリリースを発表でき、嬉しく思います。本日リリースするのは、Cloudflareのシステムとダッシュボードに統合されたZaraz製品のベータ版です。...