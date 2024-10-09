Cloudflare Zarazで同意管理を簡単・明瞭に

2023-04-18

Cloudflare Zarazは、同意の収集と管理にも使用できるようになりました。この新しいツールを使用すると、同意モーダルを使用してお客様のWebサイトでのユーザーの同意の意向を簡単に収集し、Cloudflare Zaraz経由で読み込んだサードパーティのツールに同意ポリシーを適用することができます ...