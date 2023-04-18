Cloudflare Zarazで同意管理を簡単・明瞭に

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お客様のお住まいの地域によっては、初めてWebサイトを訪問される際に、Cookieの使用に同意していただくようお願いする場合があります。そして、もしお客様が「承認」以外をクリックしたことがあるなら、どのサービスがCookieの使用を許可すべきか、または許可すべきでないかについての選択肢のリストが、とてもとても長くなっていることにお気づきでしょう。Webサイトには通常、トラッキング、A/Bテスト、リターゲティングなどのために多数のサードパーティツールが組み込まれているからです。そして、その一つひとつにお客様の同意が必要なのです。

Webサイトの所有者にとって、どのサードパーティツールが使用されているか、また、それらのすべてについてエンドユーザーに質問したかどうかを追跡することは、非常に困難です。Webサイトにサードパーティーのスクリプトを読み込むためのツールと、同意の管理と収集を支援に役立つツールがあります。前者で行われた選択を後者で尊重させることは、しばしば面倒を伴うものでもあります。

Cloudflare Zarazは、サードパーティツールを安全かつ高速にするソリューションであり、同意の収集と管理も支援できるようになりました。Zaraz Consent Managerを使用すると、同意モーダルを使用してお客様のWebサイトでのユーザーの同意の意向を簡単に収集し、Cloudflare Zaraz経由で読み込んだサードパーティのツールに同意ポリシーを適用することができます。同意モーダルは、扱うすべてのツールをオプトインとして扱い、ユーザーがワンクリックでそれらのツールのすべてを承認または拒否できるようにします。

プライバシーを尊重する未来が訪れる

分析Cookie、リターゲティングCookie、および同様の追跡テクノロジーを取り巻くプライバシーの状況は急速に変化しています。たとえば、昨年ヨーロッパでは、フランスのデータ規制当局がユーザーがすべてのCookieを拒否するのを困難にしすぎたとして、GoogleとFacebookに数百万ユーロの罰金を科しました。一方、カリフォルニア州では、Cookieのリターゲティングに関する強制措置が行われており、カリフォルニア州と他のいくつかの州で2023年にリターゲティングに関する新しい法律が施行されます。その結果、ますます多くの企業が、Webサイトで追加のCookieを使用するサードパーティのスクリプトによって実行されるデータ処理活動に関連する潜在的な責任に警戒するようになっています。

法的要件は司法管轄区域によって異なるため、商品やサービスを宣伝しようとする企業にとってはコンプライアンス上の問題を引き起こしていますが、トラッカーやCookieをめぐる規制が相次いでいる中で、ひとつだけはっきりしていることは、エンドユーザーがこれらのトラッカーに対して通知を受け、同意する機会を持つ必要があることです。

欧州では、サードパーティーのスクリプトを読み込んで実行する前に、このような同意を得る必要があります。しかし、残念ながら、いつもそうなるとは限らないことが明らかになっています。同意バナーを生成するために使用されるプラットフォームが、同意が得られるまでそれらのスクリプトをブロックするような方法で設定することが難しいためであることもあります。これは、多くの小規模なWebサイトオーナーにとって、コンプライアンスへの道のりで痛手となるポイントです。

ダークパターンを使用し、同意を拒否するプロセスを、同意を与えるよりもはるかに困難で時間のかかるものにするなど、欺瞞的な方法でデザインされている同意モーダルもあり、これはエンドユーザーにとって不満を抱かせるだけでなく、規制当局が強制措置を講じて阻止しようとしていることでもあります。

Webサイト上のCookieバナー。Cookieへの同意を拒否することは、同意を与えることよりも難しく、時間がかかるため、よくてもユーザーに不満を与え、悪く言うと多くの法域で規制当局から強制措置を受ける可能性があります。

同意の取り扱いを簡単にする

Cloudflare Zarazは、サードパーティスクリプトのジョブのほとんどをCloudlare Workersにオフロードできるツールです。Cloudflare Zarazではパフォーマンスが大幅に向上し、サイトが完全にインタラクティブになるまでの時間が短縮されます。これを実現するために、ユーザーはダッシュボードでサードパーティスクリプトを設定します。これは、Cloudflare Zarazが、どのスクリプトをロードするかという情報をすでに持っていること、そして特定の条件下ではスクリプトを実行しない力を持つことを意味します。このため、チームは、ダッシュボードにすでに設定されているツールと統合し、設定が死ぬほど簡単になるような同意モーダルを開発しました。

同意機能で作業を開始するには、Webサイトの管理者の基本情報（名前、住所、メールアドレス）を提供し、同意モーダルで処理させたい各ツールに目的を割り当てるだけです。その後、同意のモーダルは、あなたのWebサイトのすべてのユーザーに自動的に表示されます。モーダルのCSSスタイルを簡単にカスタマイズして、ブランドアイデンティティやその他のスタイルガイドラインにマッチしたものにすることができます。

ヨーロッパのePrivacy指令と一般データ保護規則（GDPR）に沿って、当社はすべての同意をオプトイン方式にしました。つまり、厳密に必要でないトラッカーやCookieはデフォルトで無効にし、有効にしてから実行するようにしました。当社のモーダルでは、ユーザーはワンクリックですべての目的への同意を拒否でき、同様にすべての目的に同意することも、特定の目的のみに同意することを選択することもできます。

同意のオプトインにより必然的に、初めて利用するユーザーは同意のモーダルが扱うツールですぐに追跡されることはありません。従来の同意管理プラットフォームを使用すると、重要なページビューイベントを失うことになりかねません。Cloudflare Zarazは、Webサイト上のすべてのサードパーティツールの読み込みおよびデータ処理と密接に統合されているため、このデータ損失を自動的に防止します。初回利用者がサードパーティスクリプトに関連した目的に同意すると、Zarazはそのスクリプトのためだけにページビューイベントを再実行します。

将来的に、同意機能には、一部の目的をオプトアウトにするオプションの付与、国際化、モーダルとのインタラクションに関する分析など、さらなる機能が追加される予定です。

Zaraz Consentを是非ご検討ください。Zaraz Consentの同意管理は、簡単に設定でき、ユーザーの同意がないスクリプトをブロックし、エンドユーザーが自分のデータの扱いを選択する権利を尊重することができます。