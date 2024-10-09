James Allworth

CloudflareがWhatsApp Webがユーザーに提供するコードを検証する方法

2022-03-10

本日皆様に提供できるのは、WhatsAppと提携し、Web上のWhatsAppにアクセスした際に実行されるコードがWhatsAppの意図したコードであることをユーザーに保証するシステムであり、この発表ができることを嬉しく思います ...