James Allworth

AI Week 2025へようこそ
2025-08-24
AIは、あらゆる業界で人々の働き方を根本的に変えています。カスタマーサポートエージェントは、10倍のチケットに対応できます。ソフトウェアエンジニアはAIが生成したコードをレビューしています。...
2025-08-24
AIは、あらゆる業界で人々の働き方を根本的に変えています。カスタマーサポートエージェントは、10倍のチケットに対応できます。ソフトウェアエンジニアはAIが生成したコードをレビューしています。...
2023-09-27
本日は、Workersがコンピューティングの未来にもたらしたものと同様のインパクトが確信される一連の発表を行えることを嬉しく思います...
2022-09-26
私たちは、初のZero Trust SIMを発表します。これはCloudflare Oneの次の主要部分であり、ソフトウェアとハードウェアの両レイヤーを組み合わせて、組織のモバイル端末セキュリティを再考します...
2022-06-19
Zero TrustやSASEを検討されているなら、Cloudflare One Weekにご注目ください。なぜCloudflare Oneが市場で最も完全度が高く最もパフォーマンスが良いSASEサービスなのか、なぜ今後も改善の一途をたどるのかを実証します。...
2022-05-08
今回のPlatform Weekでは、単に新しいものや、優れたものを提供したいわけではありません（もちろん、そういうものもあります）。私たちは原則を実現したいのです。ベストソリューションを導き出すために...
2022-03-10
本日皆様に提供できるのは、WhatsAppと提携し、Web上のWhatsAppにアクセスした際に実行されるコードがWhatsAppの意図したコードであることをユーザーに保証するシステムであり、この発表ができることを嬉しく思います...
2021-10-27
Forresterの New Wave for Edge Development Platformsが発表されました。Cloudflareがリーダーに選出されたことに感激しています（レポートはこちらからダウンロードできます）。...
2021-09-30
Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。...
2021-09-29
当社は、Cloudflareネットワークを人口密度の高いオフィスビル1000か所以上へ直接拡張しています。...
2021-07-26
今週、Cloudflareは、この格差の軽減を支援することを目標に、プロジェクトPangeaを発表します。私たちは、コミュニティネットワークが安く、安全に、そして良好な帯域幅と遅延でインターネットにアクセスできることを支援しています。...