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Magic Transitのためのフローベースのモニタリング

2021-02-26

3分で読了
この投稿はEnglishおよび简体中文でも表示されます。

ネットワーク層へのDDoS攻撃は増加の一途をたどっており、セキュリティチームは、自社のL3 DDoS軽減戦略を再考するようになっています。Magic Transitは、常時稼働またはオンデマンドのCloudflareネットワークをお客様のネットワークの前に置くことにより、お客様のネットワーク全体をDDoS攻撃から保護します。本日、オンデマンドMagic Transitのお客様の体験を向上させる新機能、フローベースのモニタリングを発表します。フローベースのモニタリングにより、脅威を検出し、攻撃を受けているときにお客様に通知できるため、お客様はMagic Transit を有効にして保護することができます。

Magic Transitは、IPレイヤーでネットワークを保護し、高速化するCloudflareのソリューションです。Magic Transitでは、DDoS攻撃対策、トラフィックの高速化、その他のネットワーク機能をCloudflareの全データセンターからサービスとして提供することができます。Cloudflareのグローバルネットワーク（200以上の都市にまたがる59Tbpsの容量）と、エッジでの軽減に要する時間が3秒未満であるおかげで、パフォーマンスを損なうことなく、最大かつ最も高度な攻撃からも保護することができます。Macig Transitについての詳細はこちらをご参照ください。

Magic Transitをオンデマンドで使用する

Magic Transitでは、Cloudflareはお客様のIPプレフィックスをBGP経由でインターネットに広報します。これは、トラフィックをDDoS攻撃対策のために、当社のネットワークに引きつけるためです。お客様は、Magic Transitを常時稼働かオンデマンドのいずれかで利用することができます。常時稼働では、お客様のIPを広報し、いつでも攻撃を軽減します。一方、オンデマンドでは、ネットワークが攻撃を受けているときだけ、お客様が広告をオンにします。しかし、オンデマンドには問題があります。お客様のトラフィックがCloudflareのネットワークを経由してルーティングされていない場合に、お客様が攻撃を受けていることに気付いてからMagic Transitを有効にして攻撃を軽減しようとする頃には、攻撃はすでにビジネスに影響を与えている可能性があります。

オンデマンドのフローベースのモニタリング

フローベースのモニタリングでは、Cloudflareがデータセンターからのトラフィックフローに基づいて攻撃を検出し、お客様に通知できるようにすることで、オンデマンドの問題を解決します。Cloudflareに向けてNetFlowまたはsFlow（近日公開）を継続的に送信するようにルーターを設定できます。Cloudflareではフローデータを取り込み、帯域幅消費型DDoS攻撃のためにこれを分析します。

分析のために、お客様のネットワークからCloudflareにフローデータを送信する

攻撃を検出すると、攻撃に関する情報を自動的に通知します（メール、Webhook、PagerDuty）。

Cloudflareはお客様のフローデータに基づいて攻撃を検出する

Magic TransitでIP広告を手動で有効化するか（CloudflareダッシュボードまたはAPIを介して有効化することができます）、または自動で、軽減するまでの時間を最小限に抑えることができます。Magic Transitが有効になり、トラフィックがCloudflareを通過すると、GREトンネルを介してネットワークに戻るクリーンなトラフィックのみをお客様は受け取ります。

DDoS攻撃対策のためにMagic Transitを有効にする

Magic Transit オンデマンドでフローベースのモニタリングを使用することで、チームに安心感をもたらします。ビジネスに打撃を受けてからはじめて攻撃に応答するのではなく、たった1回の簡単なセットアップを完了しておくだけで、あとは攻撃を受けたときにCloudflareがお客様に通知（そして、ネットワークの保護を自動的に開始）してくれます。Magic Transitを有効化すると、Cloudflareのグローバルネットワークと業界をリードするDDoS軽減策がお客様をカバーします。ユーザーは通常どおりビジネスを継続でき、パフォーマンスへの影響はありません

フローベースのモニタリングワークフローの例：Acme Corpでは、軽減するまでの時間が短縮されました

Magic Transit オンデマンドおよびフローベースのモニタリングに関するお客様の導入事例とワークフローについて見てみましょう。Acme Corpのネットワークは、最近、大規模なランサムDDoS 攻撃を受け、外部向けアプリケーションと内部アプリケーションの両方でダウンタイムが発生しました。再び影響を受けることがないように、Acme ネットワークチームはオンデマンドのMagic Transit をセットアップすることにしました。同社は、攻撃が発生した場合にインターネットに自分のIPスペースを広告する権限をCloudflareに付与し、エニーキャスト GRE トンネルを使用して、Cloudflareからクリーンなトラフィックをネットワークに戻すことができます。最後に、各データセンターでルーターを設定して NetFlow データをCloudflare エニーキャスト IPに送信します。

Cloudflareは、送信元のデータセンターに近い場所でAcmeのNetFlowデータを受信し（エニーキャストのおかげです）、DDoS攻撃のために分析します。トラフィックが攻撃のThresholds（しきい値）を超えると、CloudflareはAcmeのNOCチームのために、PagerDuty incidentを自動的にトリガーします。これにより、BGPを使って、AcmeのIPプレフィクスがインターネットに広報されはじめます。攻撃を含むAcmeのトラフィックは、数分以内にCloudflareを通過し始め、攻撃はエッジでブロックされます。クリーンなトラフィックは、GREトンネルを介して Acmeにルーティングされ、エンドユーザーがサービス中断を経験することはありません。エンドユーザーは、Acmeが攻撃されたことを知ることさえありません。攻撃が沈静化すると、AcmeのチームはワンクリックでCloudflareからプレフィックスを回収し、トラフィックを通常のパスに戻すことができます。

攻撃がおさまったら、Cloudflareからプレフィックスを回収して正常な状態に戻す

開始する

Magic Transitとフローベースのモニタリングに関する詳細については、今すぐ当社までお問い合わせください

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
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