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COVID-19

2020年第2四半期ネットワーク層DDoS攻撃の動向

2020-08-05

DDoS傾向COVID-19セキュリティDDoSレポート

2020年の第1四半期には、数週間ほどの間に、私たちの生活様式が変わりました。私たちは、これまで以上にオンラインサービスに依存しています。リモートワークが可能な人は、自宅で働いていて、あらゆる年齢、学年の生徒たちがオンラインで授業を受けています。...

その他の投稿

2020年5月15日

2020年第1四半期ネットワーク層DDoS攻撃の傾向

2020年第1四半期の締め括りにあたり、当社は、DDoS攻撃の傾向が、未曾有の世界的外出禁止令の中、変わったのかどうか、変わったのであればどのように変わったのかの把握に着手しました。それ以降、トラフィックレベルは多くの国で50%以上も増加していますが、DDoS攻撃も同様に増えているのでしょうか。...

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