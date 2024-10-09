プロジェクトFair Shotのご紹介：新型コロナワクチン接種の登録サイトがその需要に対応できるようにする
2021-01-22
世界各国の政府と医療機関が、公平かつ効率的に新型コロナワクチンを分配するという史上最も困難な物流問題に頭を抱えています。...続きを読む »
2021-01-22
世界各国の政府と医療機関が、公平かつ効率的に新型コロナワクチンを分配するという史上最も困難な物流問題に頭を抱えています。...続きを読む »
2021-01-22
本日、Cloudflare Waiting Roomをご紹介できることをうれしく思っております！まず、Project Fair Shot （プロジェクトフェアショット）という新プログラムで選ばれたお客様に最初にご利用いただけます。...
2020-10-20
2020年も残すところあとわずかとなったので、インターネットトラフィックの40%を占める自動化トラフィックについてみてみましょう。...
2020年5月15日
2020年第1四半期の締め括りにあたり、当社は、DDoS攻撃の傾向が、未曾有の世界的外出禁止令の中、変わったのかどうか、変わったのであればどのように変わったのかの把握に着手しました。それ以降、トラフィックレベルは多くの国で50%以上も増加していますが、DDoS攻撃も同様に増えているのでしょうか。...