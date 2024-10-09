Project Pangea：Cloudflare、劣悪なインターネット環境のコミュニティがインターネットアクセスを無料で拡大できるよう支援

2021-07-26

世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。 ...