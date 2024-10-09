Magic Firewallがよりスマートに
2021-12-09
本日、Magic Firewallの一連のアップデートを発表できることを大変嬉しく思います。最新のクラウドファイアウォールにおいて鍵となるセキュリティと可視性の機能を追加しました。セキュリティ強化のために、...続きを読む »
2021-12-09
本日、Magic Firewallの一連のアップデートを発表できることを大変嬉しく思います。最新のクラウドファイアウォールにおいて鍵となるセキュリティと可視性の機能を追加しました。セキュリティ強化のために、...続きを読む »
2021-12-06
クラウドフレアは、日々巧妙な攻撃から積極的にサービスを守っています。Magic Transitのユーザーの場合、DDoS保護対策が攻撃を検知して...
2021-07-26
世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...
2020-10-16
本日はCloudflareを通じて提供されるネットワークレベルのファイアウォール、Magic Firewall™ を発表いたします。このファイアウォールは、お客様の会社を保護します。Magic Firewallは、リモートユーザー、支社オフィス、データセンター、...