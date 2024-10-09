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Cloudflare ブログ

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VoIP

2021年第4四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2022-01-10

2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...

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2021年第4四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021年第3四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021-11-04

DDoS攻撃RadarRDDoSREvilVoIPMerisDDoSレポートランサム攻撃

2021年第3四半期はDDoS攻撃の多い四半期でした。Cloudflareでは、記録的なHTTP DDoS攻撃、テラビット級のネットワーク層への攻撃、過去に展開された中で最大級のボットネット（Meris）、そして最近では世界中のVoIPサービスプロバイダーとそのネットワークインフラに対するランサムDDoS攻撃と、数々の攻撃を検知し、緩和しました。...