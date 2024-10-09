2021年第4四半期におけるDDoS攻撃の傾向
2022-01-10
2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...続きを読む »
2022-01-10
2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...続きを読む »
2021-12-06
クラウドフレアは、日々巧妙な攻撃から積極的にサービスを守っています。Magic Transitのユーザーの場合、DDoS保護対策が攻撃を検知して...
2021-10-01
ここ1か月ほど、複数のVoice over Internet Protocol（VoIP）プロバイダーが、REvilを名乗る主体による分散型サービス妨害 （DDoS）攻撃の標的にされました。...