2021年第3四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021-11-04

2021年第3四半期はDDoS攻撃の多い四半期でした。Cloudflareでは、記録的なHTTP DDoS攻撃、テラビット級のネットワーク層への攻撃、過去に展開された中で最大級のボットネット（Meris）、そして最近では世界中のVoIPサービスプロバイダーとそのネットワークインフラに対するランサムDDoS攻撃と、数々の攻撃を検知し、緩和しました。 ...