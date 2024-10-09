Cloudflare Research：2年間
2021-10-10
Cloudflareの使命は、より良いインターネットの構築に貢献するという、我々の願いを反映しています。この使命を果たすためには、継続的な製品革新、戦略的な意志決定、インターネットの構造や潜在能力に対する既存の考え方に疑問を投げかける積極的な姿勢など、...
San Francisco
Nick Sullivan was Head of Research (& Cryptography) at Cloudflare until 2023. He is passionate about improving security and privacy through cutting-edge research and the development of open standards.
2021-10-10
Cloudflareの使命は、より良いインターネットの構築に貢献するという、我々の願いを反映しています。この使命を果たすためには、継続的な製品革新、戦略的な意志決定、インターネットの構造や潜在能力に対する既存の考え方に疑問を投げかける積極的な姿勢など、...
2020-12-08
今日は、世界中のお客様やインターネットユーザーにとって重要なもの、つまりプライバシーに関して、インターネットプロトコルの改善に役立つ、いくつかの発表を行います。...
2019-11-01
時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。...
2019-09-13
本日は、Cloudflareがニューヨーク証券取引所(NYSE:NET)の上場企業の仲間入りを果たした重要な1 日でした。この記念に、当社はNYSEのフロアにお気に入りのエントロピー装置を持って行くことにしました。これらのラバライトの映像は、エントロピー世代システムLavaRandの成長につなぐ種として使用し、世界中で2千万以上のインターネットプロパティのインターネット暗号化を強化しています。...
2013-10-24
楕円曲線暗号（ECC）は、今日広く使用されている暗号の中でも最も強力で、最も理解されていないタイプの1つです。Cloudflareでは、お客様のHTTPS接続からデータセンター間のデータの送信方法まで、ECCを幅広く活用しています。...