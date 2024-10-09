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Cloudflare ブログ

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Nick Sullivan

Nick Sullivan

San Francisco

Nick Sullivan was Head of Research (& Cryptography) at Cloudflare until 2023. He is passionate about improving security and privacy through cutting-edge research and the development of open standards.

https://crypto.dance

Cloudflare Research：2年間

2021-10-10

研究

Cloudflareの使命は、より良いインターネットの構築に貢献するという、我々の願いを反映しています。この使命を果たすためには、継続的な製品革新、戦略的な意志決定、インターネットの構造や潜在能力に対する既存の考え方に疑問を投げかける積極的な姿勢など、...

Keyless Everywhereに移行する

2019-11-01

Crypto WeekセキュリティKeyless SSL暗号

時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。...

Cloudflareとウォール街が今日のインターネット暗号化にどう寄与しているか

2019-09-13

LavaRandEntropyセキュリティEncryption

本日は、Cloudflareがニューヨーク証券取引所(NYSE:NET)の上場企業の仲間入りを果たした重要な1 日でした。この記念に、当社はNYSEのフロアにお気に入りのエントロピー装置を持って行くことにしました。これらのラバライトの映像は、エントロピー世代システムLavaRandの成長につなぐ種として使用し、世界中で2千万以上のインターネットプロパティのインターネット暗号化を強化しています。...