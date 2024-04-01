Vulnerabilities (CN)

Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容 ...

Cloudflare 于 2024 年 1 月 17 日发布了紧急规则，专门解决了这两个漏洞，为不利用 AI 模型的客户在应对这些威胁方面提供了巨大优势 ...

“HTTP/2 Rapid Reset”攻击利用 HTTP/2 协议中的弱点来生成巨大的超容量 DDoS 攻击。近几个月来，Cloudflare 缓解了一系列此类攻击，其中包括一起比我们之前观察到的任何攻击规模大三倍的攻击 ...

这篇文章深入探讨了 HTTP/2 协议的详细信息、攻击者利用来实施这些大规模攻击的功能，以及我们为确保所有客户受到保护而采取的缓解策略 ...

在本报告中，我们回顾了 Cloudflare 根据 CISA 提供的 2022 年最常被利用的漏洞的数据 ...