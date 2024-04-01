免费开始使用|联系销售团队|

Cloudflare 博客

订阅以接收新文章的通知：

Vulnerabilities (CN)

更多帖子

2021年12月10日 23:39

Cloudflare 如何安全应对 Log4j 2 漏洞

在 Cloudflare，当我们得知一个新的安全漏洞时，我们会迅速召集各个团队，设法回答两个不同的问题：(1) 我们可以采取什么措施来确保客户的基础结构受到保护，以及 (2) 我们可以采取什么措施来确保我们自己的环境是安全的。昨天，即 2021 年 12 月 9 日，...

Log4J (CN)
Log4Shell (CN)
简体中文
Vulnerabilities (CN)

2021年12月10日 21:18

Log4j2 漏洞详解 (CVE-2021-44228)

昨天，即 2021年 12 月 9 日，在流行的基于 Java 的日志记录程序包 Log4j 中发现一个非常严重的漏洞。该漏洞允许攻击者在远程服务器上执行代码；也就是所谓的远程代码执行 (RCE)。由于 Java 和 Log4j 被广泛使用，这很可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 以来互联网上最严重的漏洞之一。...

Log4J (CN)
Log4Shell (CN)
Vulnerabilities (CN)
简体中文
Security (CN)