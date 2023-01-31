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CVE-2022-47929：流量控制 noqueue 没有问题？

2023-01-31

6 分钟阅读时间
这篇博文也有 English繁體中文版本。

USER 命名空间为我们最喜欢的工具（例如 docker 和 podman）驱动各种功能。 我们在去年 6 月份写过关于 Linux 命名空间的文章并这样解释：

CVE-2022-47929: traffic control noqueue no problem?

许多命名空间都不存在争议的，例如 UTS 命名空间，其允许主机系统隐藏其主机名和时间。其他一些命名空间复杂但直接明了，例如，NET 和 NS (mount) 命名空间令人难以理解。最后，还有一个非常特殊、很不寻常的 USER 命名空间。USER 名称空间之所以特殊，是因为它允许通常没有特权的所有者在其中作为根运行。这样我们才能拥有非作为真正根运行的工具，例如 Docker，以及无根容器之类的东西。

由于其性质，允许非特权用户访问 USER 命名空间总是存在巨大的安全风险。在它的帮助下，非特权用户事实上可以运行通常需要根权限的代码。这种代码往往未经充分测试和存在 bug。今天我们将研究一个此类案例，即通过 USER 命名空间来利用一个内核缺陷，从而导致非特权的拒绝服务攻击。

Linux 流量控制队列规则

2019 年，我们正在探索利用 Linux 流量控制的 队列规则 (qdisc)，使用 Hierarchy Token Bucket (HTB) classful qdisc 策略为我们的服务之一调度数据包。Linux 流量控制是一个用户配置的系统，用于调度和过滤网络数据包。队列规则是调度数据包的策略。具体而言，我们想从一个接口过滤和调度某些数据包，并将其他数据包丢入 noqueue qdisc。

noqueue 是 qdisc 的一个特例，调度到其中的数据包应该被丢弃。实践中情况并非如此。Linux 对 noqueue 处理方式导致数据包被通过而不是被丢弃（大部分情况下）。 文档也很能说明问题。它还指出，“不可能将 noqueue 排队规则分配给物理设备或类”。那么，当我们把 noqueue 分配给一个类时会发生什么呢？

让我们写一些 shell 命令来显示这个问题的实际情况。

  1. 首先我们需要以根身份登录，这样我们将获得 CAP_NET_ADMIN 权限，从而能够配置流量控制。

  2. 然后我们将一个网络接口分配给一个变量。这些可以通过 ip a 找到。虚拟接口可以通过调用 ls /sys/devices/virtual/net 定位。这些将匹配 ip a 的输出。

  3. 我们的接口目前被分配给 pfifo_fast qdisc，所以我们用 HTB classful qdisc 来代替它，并把它分配给 1: 的句柄。我们可以把它看作是树中的根节点。“默认 1”配置的结果是，未分类的流量被路由直接通过这个 qdisc，后者会回退到 pfifo_fast 排队。（下文将进一步说明)

  4. 接下来我们给我们的根 qdisc 添加一个类 1:，把它分配给根 1: 的第一个叶节点 1:1，并给它一些合理的配置默认值。

  5. 最后，我们将 noqueue qdisc 添加到层级结构中的第一个叶节点： 1:1。这实际意味着，在这里路由的流量将被调度到 noqueue。

1. $ sudo -i
2. # dev=enp0s5
3. # tc qdisc replace dev $dev root handle 1: htb default 1
4. # tc class add dev $dev parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit
5. # tc qdisc add dev $dev parent 1:1 handle 10: noqueue

假设我们的设置顺利执行，我们将收到类似于这个内核错误的：

我们知道该根用户负责在接口设置 qdisc，如果根用户可以导致内核崩溃，那怎么办呢？我们不要将 HTB qdisc 应用到一个 HTB qdisc 的 noqueue qdisc 就是了。

BUG: kernel NULL pointer dereference, address: 0000000000000000
#PF: supervisor instruction fetch in kernel mode
...
Call Trace:
<TASK>
htb_enqueue+0x1c8/0x370
dev_qdisc_enqueue+0x15/0x90
__dev_queue_xmit+0x798/0xd00
...
</TASK>

在这里，我们利用 HTB 的默认情况，其中分配一个类 id 1:2 以被限速(A)，并隐含地没有将 qdisc 设置另一个类(例如 id 1:1) (B)。排队到 (A) 的数据包将被过滤到 HTB_DIRECT ，排队到 (B) 的数据包将被过滤到 pfifo_fast。

# dev=enp0s5
# tc qdisc replace dev $dev root handle 1: htb default 1
# tc class add dev $dev parent 1: classid 1:2 htb rate 10mbit // A
// B is missing, so anything not filtered into 1:2 will be pfifio_fast

因为我们不熟悉代码库的这一部分，我们通知了邮件列表并创建了一个工单。当时这个 bug 对我们来说似乎并不那么重要。

快进到 2022 年，我们正在推进 USER 命名空间创建强化。我们用一个新的 LSM 钩子扩展了 Linux LSM 框架： userns_create ，以利用 eBPF LSM 提供保护，并鼓励其他人也这样做。最近，在梳理我们的积压工单时，我们重新考虑了这个 bug。我们自问："我们能不能利用 USER 命名空间来触发这个 bug ？” 简短的答案是肯定的！

演示这个 bug

这个漏洞可以用任何一个假设 struct Qdisc.enqueue 函数不为空的 classful qdisc 来执行（后面会详细介绍），但在本例中，我们只用 HTB 来演示。

我们用 “lo” 接口来证明这个 bug 可以用虚拟接口触发。这对容器来说很重要，因为它们在大多数时候都是被提供虚拟接口，而不是物理接口。正因为如此，我们可以使用一个容器以非特权用户的身份使主机崩溃，从而执行拒绝服务攻击。

$ unshare -rU –net
$ dev=lo
$ tc qdisc replace dev $dev root handle 1: htb default 1
$ tc class add dev $dev parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit
$ tc qdisc add dev $dev parent 1:1 handle 10: noqueue
$ ping -I $dev -w 1 -c 1 1.1.1.1

为什么有那样的结果？

为了更好地理解这个问题，我们需要回顾一下最初的补丁系列，但特别是引入了这个 bug 的提交 。这一系列之前，在接口上实现 noqueue 依赖于一种 hack：如果设备有 tx_queue_len = 0，则将设备 qdisc 设为 noqueue。提交 d66d6c3152e8（"net: sched: register noqueue qdisc"）通过显式允许用 tc 命令添加 noqueue 来解决这个问题，无需绕过以上限制。

内核检查我们是否处于 noqueue 情况的方式，就是简单地检查 qdisc 是否有 NULL enqueue() 函数。记得前面说过，noqueue 在实践中不一定会丢弃数据包？在以上检查失败后，下面的逻辑处理 noqueue 的功能。为了不通过检查，作者不得不以欺骗方式将 noop_enqueue() 重新赋值为 NULL，方式是在 init 中使 enqueue = NULL，后者将在运行时在register_qdisc()后调用。

这就是 classful qdiscs发挥作用的地方了。对入队函数的检查不再为 NULL。在此调用路径中，它现在设置为 HTB（在我们的示例中），因此允许通过调用 htb_enqueue() 函数，将 struct skb 排入队列。进入那里后，HTB 会进行查找以提取分配给叶节点的 qdisc，并最终尝试将 struct skb 排入选定的 qdisc，最终到达这个函数：

include/net/sch_generic.h

我们可以看到，排队过程对物理/虚拟接口是相当无关的。权限和验证检查是在向接口添加队列时进行的，这就是为什么 classful qdics 假定队列不是 NULL。了解这一点使我们找到了一些可以考虑的解决方案。

static inline int qdisc_enqueue(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch,
				struct sk_buff **to_free)
{
	qdisc_calculate_pkt_len(skb, sch);
	return sch->enqueue(skb, sch, to_free); // sch->enqueue == NULL
}

解决方案

我们有几个解决方案，介于从我们认为最好到最坏的。

  1. 遵循 tc-noqueue 文档，不允许将 noqueue 分配给一个 classful qdisc

  2. 不检查 NULL，而是检查 struct noqueue_qdisc_ops，并将 noqueue 重设为 noop_enqueue

  3. 对于每个 classful qdisc，检查是否有 NULL 和回退

我们最终选择了第一个选项： “disallow noqueue for qdisc classes(不允许对 qdisc 类的 noqueue) ”，而第三个选项在代码中造成了大量的混乱，且没有彻底解决问题。未来的 qdiscs 实现可能会忘记这个重要的检查以及维护者。然而，不采用第二个选项的原因更为有意思。

我们之所以没有采用这种方法，是因为我们需要首先回答这些问题：

为什么不允许将 noqueue 分配给 classful qdisc？

这背离了文档。文档确实有一些在实践中不被完全遵循的先例，但我们需要对其更新，以反映目前的状况。这样做很好，但是除了删除 NULL 解引用错误之外，并不能解决行为变化问题。

如果我们允许将 noqueue 分配给 qdisc，会发生什么行为变化？

这个问题更难回答，因为我们需要确定这种行为应该是什么。目前，当 noqueue 被作为根 qdisc 为一个接口应用时，其路径基本上是允许数据包被处理。声明了回退的类则是另一回事。它们可能每个都有自己的回退，我们如何知道什么是正确的回退？在 HTB中，有时回退是通过 HTB_DIRECT，有时是 pfifo_fast。其他类又如何呢？也许我们应该回到默认的 noqueue 行为，就像对根 qdiscos 那样？

我们觉得走这条路只会给排队增加混乱和额外的复杂性。我们还可以提出一个观点，即这样的更改可以被视为特性的添加，而不一定是 bug 的修复。可以说，对于目前防止漏洞而言，遵守当前文档似乎是更有吸引力的方法，其他事情可以日后再解决。

要点

首先，也是最重要的，尽快应用这个补丁 。同时，考虑通过设置  setting sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=0，只允许根在 Debian 内核中创建 USER 命名空间，  sysctl -w user.max_user_namespaces=[number] 用于进程层级，或者考虑回退到这两个补丁：[security_create_user_ns()](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=7cd4c5c2101cb092db00f61f69d24380cf7a0ee8)SELinux 实现 （现在为 Linux 6.1.x），允许您用 eBPF 或者 SELinux 保护自己的系统。如果确定没有使用 USER命名空间和处于极端情况下，您可以考虑用 CONFIG_USERNS=n 关闭该功能。这只是利用命名空间进行攻击的众多例子之一，未来肯定会有更多严重程度不同的例子出现。

特别感谢 Ignat Korchagin 和 Jakub Sitnicki 的代码审查工作，并帮助在实践中演示这个 bug。

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