Cloudflare One (CN)

Magic Cloud Networking 可简化安全、连接以及公共云管理
2024/03/06
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...继续阅读 »
2024/03/06
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...继续阅读 »
2024/02/07
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...
2023/09/12
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...
2023/09/07
本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险...