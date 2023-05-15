完整 Zero Trust 安全工具套件，助您最大限度利用 AI

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Cloudflare One 提供的一系列工具帮助您的团队安全使用人工智能服务

Cloudflare One 让任何规模的团队能够安全地使用互联网上最好的工具，无需担忧管理麻烦或性能问题。我们隆重推出 Cloudflare One for AI，一个全新功能集合，可以帮助您的团队在维持 Zero Trust 安全态势的同时，使用最新的人工智能服务进行构建。

大型语言模型（LLM），例如 OpenAI 的 GPT 或 Google 的 Bard，包含一个神经网络，使用一组数据进行训练，可根据提示预测和生成文本。用户可提出问题，征求反馈，并依赖该服务创建从诗歌到 Cloudflare Workers 应用的各种输出。

这些工具也与真人有着惊人的相似之处。与一些真实的个人对话一样，过度分享可能成为这些人工智能服务的一个严重问题。在 LLM 模型擅长的用例中，这种风险会成倍增加。这些工具可以帮助开发人员解决困难的编码挑战，或让信息工作者从杂乱的笔记中创建简洁的报告。虽然有帮助，但进入提示词的每一项输入都成为离开组织控制的一段数据。

对于像 ChatGPT 这样的工具，一些反应是试图彻底禁止；在公司层面或甚至全国范围内。我们认为您不应该这样做。Cloudflare One 的目标是允许您安全地使用需要的工具，无论它们位于何处，而不会影响性能。这些功能类似于 Cloudflare One Zero Trust 产品的现有用法，但我们希望详细介绍一些用例，以便您的团队能够利用最新的 LLM 功能。

衡量使用情况

SaaS 应用程序使任何用户都能够轻松注册并开始测试。然而，这种便利也使得这些工具成为 IT 预算和安全策略的负担。团队将这个问题称为“影子 IT” —— 即在组织内部采用未经批准的应用程序和服务。

在预算方面，根据早期采用客户的反馈，这些客户知道团队成员开始尝试使用 LLM，但他们不确定如何做出商业许可决策。他们需要什么服务和功能？他们需要购买多少个席位？

在安全性方面，AI 工具对完成工作来说可能是革命性的，但在数据控制策略方面则令人恐惧。团队成员将 AI 工具视为痛苦问题的倾诉对象。这些服务邀请用户带着他们的问题或挑战前来。有时，那些提示词中的上下文会包含绝不应该离开组织的敏感信息。即使团队选择并批准了某一家供应商，组织的成员可能仍然更喜欢另一个 AI，并继续在其工作流程中使用它。

订阅任何计划的 Cloudflare One 客户现在都可以查看 AI 工具的使用情况。您的 IT 部门可以部署 Cloudflare Gateway 并被动观察多少用户选择哪些服务，作为开始确定企业许可计划范围的一种方式。

管理员也可以通过一键禁用这些服务，但这不是我们今天的目标。如果您选择 ChatGPT 作为批准的模型，并且希望确保团队成员不继续使用其他替代方案，则可能希望使用此功能。但是我们并不希望您完全禁用所有这些服务。Cloudflare 的首要任务是让您能够安全地使用这些工具。

控制 API 访问

当我们的团队开始尝试使用 OpenAI 的 ChatGPT 服务时，它对 Cloudflare 的了解程度让我们感到惊讶。我们要求 ChatGPT 使用 Cloudflare Workers 创建应用程序，或指导我们配置一项 Cloudflare Access 策略，大部分情况下，结果是准确和有帮助的。

但在某些情况下，结果可能差强人意。AI 可能使用了过时的信息，或者我们询问了最近才推出的功能。幸运的是，这些人工智能可以学习，而且我们可以提供帮助。我们可以使用限定输入训练这些模型，并连接插件， 以便在客户使用 Cloudflare 服务时提供更好的 AI 指引体验。

根据客户反馈，他们也希望做同样的事情。像我们一样，他们需要安全地分享训练数据，并授权 AI 服务的插件访问权限。Cloudflare One 的安全套件不局限于人类用户，让团队能够通过 API 安全地共享敏感数据的 Zero Trust 访问权限。

首先，团队可以创建服务令牌，外部服务必须提供这些令牌才能访问通过 Cloudflare One 提供的数据。管理员可以向发出 API 请求的系统提供这些令牌，并记录每个请求。如有需要，团队可以一键撤销这些令牌。

创建和发行服务令牌后，管理员可以创建策略，允许特定服务访问它们的训练数据。这些策略将验证服务令牌，并可以扩展到验证国家、IP 地址或 mTLS 证书。管理员还可以创建策略，要求人类用户在访问敏感训练数据或服务之前，通过身份提供商进行身份验证，并完成 MFA 提示。

当团队准备好允许 AI 服务连接到其基础设施时，他们可以使用 Cloudflare Tunnel，而不用在防火墙上开洞。 Cloudflare Tunnel 将创建一个到Cloudflare 的网络的加密、仅出站的连接，其中每个请求将根据为一个或多个由 Cloudflare One 保护的服务配置的访问规则进行检查。

通过 Cloudflare 的 Zero Trust 访问控制，向组织决定提供给这些工具的数据发出的每个请求，都可以要求进行身份验证。这仍然留下一个漏洞，就是团队成员自己可能会过度共享数据。

限制数据上传

管理员可以选择一项 AI 服务，阻止影子 IT 替代方案，并仔细地管理其训练材料的访问权限，但人类仍然参与到这些 AI 实验中。即使使用经批准的 AI 服务，我们中的任何一个人也可能在使用过程中不小心过度共享信息，从而意外造成安全事件。

我们预计 AI 领域将继续发展，提供更多的数据管理功能，但我们认为您不应该等到那个时候才开始将这些服务纳入工作流程。 Cloudflare 数据丢失防护(DLP) 服务可以提供保障，阻止过度共享，以防其变成安全事件。

首先，告诉我们您关心的数据是什么。我们提供简单、预配置的选项，让您能够检查类似社会保险号码或信用卡号码的内容。Cloudflare DLP 还可以根据团队配置的正则表达式进行扫描。

一旦定义了绝不应该离开组织的数据，即可构建关于如何与 AI 服务共享和不共享的细粒度规则。也许一些用户获准试验包含敏感数据的项目，在这种情况下，您可以构建一个规则，只允许某个 Active Directory 或 Okta 组上传这种类型的信息，并阻止所有其他人这样做。

在无需代理的情况下控制使用

本文介绍的工具主要关注应用于传输中数据的功能。我们还希望确保应用程序中的配置错误不会导致安全违规行为。例如，ChatGPT 的新增插件功能将外部服务的知识和工作流程引入到 AI 交互流程中。然而，这也可能会导致插件背后的服务获得超过您想提供的访问权限。

Cloudflare 的云访问安全代理 (CASB) 扫描您的 SaaS 应用程序，以检测用户进行更改时可能出现的潜在问题。无论是就某人刚意外地公开到互联网上的文件发出警告，还是检查 GitHub 存储库是否具备正确的成员控制，Cloudflare CASB 可消除检查 SaaS 应用程序每一项设置潜在问题所需的手动工作。

我们正在开发与流行 AI 服务之间的新集成，用于检查错误配置，将在不久后推出。和这些服务的大多数用户一样，我们仍在进一步了解潜在意外可能发生的地方。我们很高兴能为使用 Cloudflare CASB 的管理员提供我们的第一批 AI 服务控制功能。

这些工具的实用性将会不断增加。借助 AI 服务指导和生成输出的能力，来自任何背景的创作者将更容易创建下一个重大项目。

我们有着类似的目标。Cloudflare 的产品旨在帮助用户构建应用程序和服务，我们的 Workers 平台消除了诸如担心在何处部署应用程序或如何扩展服务的烦恼。Cloudflare 解决了这些问题，以便用户专注于创作。结合 AI 服务，我们期望看到成千上万的新构建者推出下一波基于 Cloudflare 平台并受到 AI 指导和生成启发的产品。

我们已经看到数十个使用 ChatGPT 之类的工具指导在 Cloudflare Workers 平台上构建的项目蓬勃发展。我们计划推出与这些模型的新集成，使这一过程更加无缝、流畅，并为聊天体验带来更好的 Cloudflare 特定指导。

我们也知道这些工具的安全风险将随之增加。我们将继续为 Cloudflare One 引入新功能，在这些服务发展的同时始终领先于风险。准备好开始了吗？在此注册即可开始免费使用 Cloudflare One，适用于最多 50 个用户的团队。