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Cloudflare注册商：注册域名时会发生什么？

2018-09-27

生日周产品新闻Registrar

每个网站，或大或小，都是从一个想法开始，接着就是注册域名。大多数注册商在你首次注册域名时会提供优惠，之后每一次续订的价格会被提高。而他们不会告诉客户，你支付给他们的注册费用是由注册中心规定的。而且我们还发现注册商通常收取的费用是批发价的8倍。...

Cloudflare注册商介绍：你可能会喜欢的域名注册

2018-09-27

生日周产品新闻Registrar

有人曾经说过“我喜欢我的域名注册商”吗？其实在2010年9月Cloudflare成立之前，我们的早期测试版客户曾经请求我们：“你们可以推出域名注册服务吗？！” 如今我们就做了这件事，推出了第一个我们希望你们会喜欢的注册商。信任，安全和始终公平的定价是我们注册商的原则，且对所有Cloudflare客户受用。...