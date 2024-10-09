Cloudflare注册商：注册域名时会发生什么？

2018-09-27

每个网站，或大或小，都是从一个想法开始，接着就是注册域名。大多数注册商在你首次注册域名时会提供优惠，之后每一次续订的价格会被提高。而他们不会告诉客户，你支付给他们的注册费用是由注册中心规定的。而且我们还发现注册商通常收取的费用是批发价的8倍。 ...