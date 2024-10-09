将域转移到 Cloudflare 的分步指南
2023-06-23
将域转移到一家新的注册服务机构不是一项日常事务，此流程中的任何一个步骤出错，都可能导致停机和服务中断。我们建立了一份域转移检查清单，助您快速安全地将域转移到 Cloudflare...继续阅读 »
2023-06-23
将域转移到一家新的注册服务机构不是一项日常事务，此流程中的任何一个步骤出错，都可能导致停机和服务中断。我们建立了一份域转移检查清单，助您快速安全地将域转移到 Cloudflare...继续阅读 »
2021-12-10
网络上的一切都始于域名。这是一家公司建立网络形象的基础。如果此基础受到破坏，公司将遭受巨大损害。...
2021-09-28
我们很高兴地宣布，所有客户现在都可以注册新域名了。 ...
2018-09-27
每个网站，或大或小，都是从一个想法开始，接着就是注册域名。大多数注册商在你首次注册域名时会提供优惠，之后每一次续订的价格会被提高。而他们不会告诉客户，你支付给他们的注册费用是由注册中心规定的。而且我们还发现注册商通常收取的费用是批发价的8倍。...
2018-09-27
有人曾经说过“我喜欢我的域名注册商”吗？其实在2010年9月Cloudflare成立之前，我们的早期测试版客户曾经请求我们：“你们可以推出域名注册服务吗？！” 如今我们就做了这件事，推出了第一个我们希望你们会喜欢的注册商。信任，安全和始终公平的定价是我们注册商的原则，且对所有Cloudflare客户受用。...