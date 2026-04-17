Agents Week: 네트워크 성능 업데이트

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인터넷의 경우 성능이 가장 중요합니다. 연결이 단축되는 시간(밀리초)마다 여러분이 구축한 애플리케이션 및 웹 사이트를 사용하는 실제 사람들은 더 나은 경험을 누릴 수 있습니다. 그래서 Cloudflare는 지속해서 성과를 측정하고 정기적으로 업데이트를 공유합니다.

2025년 창립기념일 주간에 게시한 마지막 성능 게시물 에서 Cloudflare는 전 세계 최대 규모의 1,000개 네트워크 중 40%에서 가장 빠른 네트워크임을 공유했습니다. 당시 우리는 이 수치를 해석하는 데 있어 미묘한 차이가 있음을 주목했습니다. 우리는 훨씬 더 많은 네트워크에서 경쟁력이 있었고 그 격차는 종종 두드러지게 작았습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 40%에 만족하지 않았습니다. 2025년 12월(가장 최근 분석)까지 당사는 상위 네트워크의 60%에서 가장 빠른 공급자가 되었습니다. 여기까지의 과정과 그 의미를 알아보겠습니다.

네트워크 성능을 어떻게 측정하고 비교할 수 있을까요?

결과를 자세히 살펴보기 전에 데이터를 수집하는 방법을 살펴보겠습니다. 먼저 APNIC의 데이터 를 소스로 사용하여 추정 인구 기준으로 세계에서 가장 큰 1,000개의 네트워크부터 시작합니다. 이러한 네트워크는 거의 모든 지역의 실제 사용자를 대표하므로, 인터넷 사용자가 웹을 경험하는 방식을 광범위하고 의미 있게 그려볼 수 있습니다.

성능을 측정하기 위해 최종 사용자의 장치가 도달하려는 엔드포인트와 핸드셰이크를 완료하는 데 걸리는 시간인 연결 시간을 사용합니다. 이 지표를 선택한 이유는 사용자가 실제로 "인터넷 속도"로 인식하는 것과 가장 유사하기 때문입니다. 이는 정체, 거리 등의 실제 제약을 무시할 정도로 추상적이지는 않지만, 실행 가능한 데이터를 제공하기에 충분할 정도로 정밀합니다. (Cloudflare가 다른 지표보다 이 지표를 선호하는 이유는 이전에 작성한 바 있습니다 .)

순위는 연결 시간의 삼평균을 사용하여 계산합니다. 삼평균은 1사분위수(25번째 백분위수), 중앙값(50번째 백분위수), 3사분위수(75번째 백분위수)의 세 값의 가중 평균입니다. 이러한 접근 방식 덕분에 노이즈와 이상치가 완화되므로, 상황을 왜곡할 수 있는 극단적인 사례보다는 일반적인 사용자 경험에 대한 더욱 명확한 신호를 파악할 수 있습니다.

이러한 데이터를 수집하기 위해 우리는 RUM(Real User Measurement)에 의존합니다. Cloudflare 브랜드 오류 페이지가 표시되면, 백그라운드에서 작은 속도 테스트가 자동으로 실행됩니다. 이 브라우저는 Cloudflare, Amazon CloudFront, Google, Fastly, Akamai 등 여러 공급자로부터 작은 파일을 검색하고 각 교환에 걸리는 시간을 기록합니다. 이렇게 하면 사용자의 브라우저에서 직접 실제 네트워크 조건에서의 성능 데이터를 얻을 수 있습니다. 이는 트랙에서 자동차의 최고 속도를 테스트하는 것과 고속도로에서 사람들이 실제로 운전하는 것을 지켜보는 것의 차이입니다.

우리는 어떻게 개선했을까요?

지금까지 Cloudflare에서는 새로운 Cloudflare 상호 접속 위치를 만들고 사용자에게 더 가까운 곳에 더 많은 하드웨어를 배치하여 최종 대기 시간을 줄인 방법을 공유해 왔습니다. 최근에는 알제리 콘스탄틴에 신규 지사를 배치했습니다. 인도네시아 말랑; 및 폴란드 브로츠와프 브로츠와프에 사업장을 배포하고 나서 무료 사용자 평균 19ms의 왕복 시간(RTT)에서 평균 12ms의 왕복 시간(RTT)으로 40% 개선되었습니다. 말랑의 Enterprise 트래픽은 평균 39ms에서 37ms로 5% 향상되었습니다. 고객의 경험이 몇 밀리초만이라도 개선되는 모습을 보는 것은 정말 멋진 일입니다. 하지만 새로운 위치를 추가하는 것만으로는 Cloudflare가 네트워크의 40% 부문에서 1위를 차지했지만, 네트워크의 60% 부문에서 1위를 차지하게 된 이유를 완전히 설명할 수 없습니다.

거기에 대한 해답은 네트워크가 소프트웨어에서 연결을 처리하는 방식을 개선하는 것과 관련이 있습니다. HTTP/3와 같은 프로토콜을 활용하고 정체 창을 관리하는 방법을 변경함으로써 저희는 유선상 개선 외에도 코드에서 처리 시간을 밀리초 단위로 줄일 수 있습니다. 연결 설정, SSL/TLS 종료, 트래픽 관리, 모든 요청이 흐르는 코어 프록시 등 기본적인 작업을 처리하는 소프트웨어에서 CPU 사용량과 메모리 사용량을 개선함으로써 구축했습니다. 이처럼 지속적으로 효율성이 향상되므로 귀사와 귀사의 고객 모두에게 더 나은 성능이 제공됩니다.

Cloudflare로 들어오는 연결을 고속도로의 요금소라고 생각하면 됩니다. 톨게이트의 톨게이트가 충분하지 않거나 톨게이트를 통과하는 차량을 처리하는 데 부스 자체가 효율적이지 않은 경우 톨게이트에 줄이 늘어설 수 있습니다. Cloudflare는 톨게이트에서 들어오는 차량을 처리하는 방법(연결 처리의 소프트웨어 개선)을 개선할 뿐만 아니라 이용 가능한 부스 간에 차량을 이동시키는 방법도 개선하여 줄을 줄이고 대기 시간을 낮게 유지할 수 있도록 지속적으로 노력해 왔습니다.

현재 결과는 어떻습니까?

앞서 언급했듯이 12월까지 Cloudflare는 상위 네트워크 중 60%에서 가장 빠른 공급자가 되었습니다. 이는 당사가 마지막으로 보고했을 때 40%에서 증가한 수치입니다. 2025년 9월 창립기념일 주간부터 Cloudflare는 가장 빠른 네트워크를 지속적으로 확장하고 있습니다. 그 영향을 분석해 보겠습니다.

9월부터 12월 사이에 추가로 40개 국가와 261개 네트워크에서 가장 빠른 속도를 달성했다는 의미입니다. 증가 폭이 가장 큰 미국은 미국이며, 54개의 추가 ASN에서 가장 빠른 속도를 기록했습니다.

12월 한 달 동안 평균적으로 Cloudflare는 다음으로 빠른 공급자보다 6ms 더 빨랐습니다. 위에 표시된 것처럼 Cloudflare의 대기 시간 또는 연결 시간을 나타내는 선은 12월 내내 다음으로 빠른 공급자보다 일관되게 낮습니다.

인터넷이 빠를수록 좋은 인터넷입니다

네트워크 순위의 모든 포인트는 Cloudflare 덕분에 웹 사이트 또는 애플리케이션에 훨씬 빠르게 연결할 수 있는 실제 사용자를 나타냅니다. 하지만 60%가 한계가 아니라는 것도 잘 알고 있습니다. 데이터 센터가 여전히 2위를 차지하는 네트워크도 있습니다. 우리는 이러한 격차를 명확하게 파악하고 있으며 이를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. Cloudflare는 전 세계의 모든 네트워크에서 가장 빠른 공급자가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

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