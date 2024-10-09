インターネット規模でのTCP接続の特性測定
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...
2019-10-29
ドメインネームシステム（DNS）はインターネットのアドレス帳に相当します。cloudflare.com、あるいはその他のサイトにアクセスする際、ブラウザーは DNSリゾルバーに対しそのウェブサイトの IP アドレスを要求します。この時のDNSクエリと応答は残念なことに通常無防備です。DNSを暗号化することにより、ユーザーのプライバシーとセキュリティは向上します。この記事では、DNS を暗号化する 2 種類の方式、つまり DNS over TLS (DoT) および DNS over HTTPS (DoH) について説明します。また、その仕組みについても説明します。...