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Cloudflare ブログ

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APJC

インド、日本、オーストラリアでリージョナルサービスを開始

2022-09-22

GA Week製品ニュース全体的な使いやすさRegional ServicesAPJC

Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...

Jonathon Dixon：私がCloudflareに入社した理由

2021-04-08

Life at CloudflareAPJCSingaporeAsiaCareers

私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。...

その他の投稿

2020年7月20日

私がCloudflare Japanでの成長に貢献したい理由

このたびクラウドフレア・ジャパン株式会社の 日本代表に就任することができ、今、大きな期待で胸が高鳴っています。 私は、クラウドフレアが日本のビジネスを展開し始めてからこれまで拡大してきたネットワークだけでなく、獲得してきた多くの日本企業の顧客やパートナーを更に成長させたいと考えています。...

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