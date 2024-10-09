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2020年7月20日

私がCloudflare Japanでの成長に貢献したい理由

このたびクラウドフレア・ジャパン株式会社の 日本代表に就任することができ、今、大きな期待で胸が高鳴っています。 私は、クラウドフレアが日本のビジネスを展開し始めてからこれまで拡大してきたネットワークだけでなく、獲得してきた多くの日本企業の顧客やパートナーを更に成長させたいと考えています。 ...