アレックス・キム：私がCloudflareに入社した理由
2022-12-08
11月1日付けで、韓国のカントリーマネージャーとしてCloudflareに入社したことをお知らせします。より良いインターネットの構築を支援し、韓国で増え続けるCloudflareの顧客、パートナー、現地チームの拡大に尽力できることを嬉しく思います...続きを読む »
2022-12-08
11月1日付けで、韓国のカントリーマネージャーとしてCloudflareに入社したことをお知らせします。より良いインターネットの構築を支援し、韓国で増え続けるCloudflareの顧客、パートナー、現地チームの拡大に尽力できることを嬉しく思います...続きを読む »
2022-09-22
Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...
2022-06-13
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...
2022-01-19
この度、Cloudflareジャパン代表として執行役員社長に就任致しました。Cloudflareが日本におけるお客様とパートナー様との基盤を構築・拡張し、ブランドの存在感を高めるために全力を尽くす所存です。...
2021-04-08
私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。...
2020年7月20日
このたびクラウドフレア・ジャパン株式会社の 日本代表に就任することができ、今、大きな期待で胸が高鳴っています。 私は、クラウドフレアが日本のビジネスを展開し始めてからこれまで拡大してきたネットワークだけでなく、獲得してきた多くの日本企業の顧客やパートナーを更に成長させたいと考えています。...