Cloudflare Zarazが強化：一般公開版と新価格設定

5分で読了

Cloudflare Zarazはベータ版から移行し、現在はすべてのお客様に一般利用いただけます。これは、Cloudflare開発者プラットフォームのFree、Paid、Enterpriseプランに含まれています。それぞれのプランの詳細については、ドキュメントをご覧ください。

2023年11月10日更新：お客様のフィードバックを受けて、私たちは現在Zarazが最大限に幅広いユースケースに対応できるよう価格の再評価を行っています。お客様は、お知らせがあるまで引き続きZarazを無料でご利用いただけます。Zaraz機能のサブセットのご利用には、これまでと同様に有料（$5/月）のWorkersサブスクリプションが必要です。

Zarazは Cloudflare開発者プラットフォームの一部です

Cloudflare Zarazは、Google分析4、Facebook CAPI、TikTok、その他のサードパーティツールを読み込むために開発者やマーケティング担当者が使用するソリューションです。Zarazを使用すると、 Cloudflareのお客様は、独自のクラウド環境の設定や維持、インストールのためのWebサイトの追加変更をする必要がなく、数回のクリックで簡単にサーバー側のデータ収集に移行できます。Zarazが促進するサーバー側のデータ収集は、ユーザーのブラウザ上で多数のJavaScriptファイルを読み込むのではなく、サーバーからの分析レポートを簡素化します。サードパーティのソリューションやCookieの使用に関するブラウザの制限により、急速に増加している傾向です。その結果、Webサイトは大幅に高速化し、 Web上のセキュリティとプライバシーも強化されます。

Zarazをベータモードにして1年半が経ちました。この間、当社はできる限り多くのお客様にお会いし、フィードバックを収集し、ユーザーのニーズに対処する前に、そのニーズを深く理解することに全力を注いできました。当社は高速で機能を出荷しており、今では当社の製品が堅牢で柔軟性があり、競争力のある段階に達しました。また、 ZarazのWorkers変数など、Cloudflareのグローバルネットワーク上に構築されているおかげで、他では見られないユニークな機能も提供します。当社は、強力で活気のあるDiscordコミュニティを育て、誰もが実装と設定を支援できる認定Zaraz開発者がいます。

現在、個人サイトから世界最大手の企業のサイトまで、25,000を超えるWebサイトがZarazを実行しています。当社は、ベータ版を終了し、新しい価格決定方式を導入する時期だと確信しています。当社は、この価格設定がお客様にとって寛容であるだけでなく、競争力、持続可能性があると考えています。当社はこれをお客様への継続的な取り組みにおける次の理にかなったステップであると考えており、当社はお客様のために未来を築いています。

Webアプリを構築している場合、分析、マーケティングパフォーマンス、コンバージョン最適化、A/Bテスト、カスタマーエクスペリエンスなどのためのサードパーティツールの実装に少なくともある程度の時間を費やす可能性があります。実際、Web Almanacレポートによると、2022年にはモバイルページの94%が少なくとも1つのサードパーティソリューションを使用し、サードパーティのリクエストはWebサイトからのリクエスト全体の45%を占めていました。サードパーティーソリューションがどこにでもあることは明らかです。サードパーティソリューションは、Webの進化に不可欠な部分となっています。サードパーティツールは今後も普及し、効果的な開発者向けソリューションが必要です。当社は、開発者がWebサイトのサードパーティレイヤーを適切に管理できるようにZarazを構築しています。

本日より、Cloudflare ZarazはCloudflareダッシュボードの下で誰でも無料で利用できるようになりました。有料版のZarazはWorkers有料プランに含まれています。フリープランは、Zarazを個人的に使用したい開発者のニーズを満たすように設計されています。Workers Paid Planの顧客は、月額5ドルから、Zarazを強力にする豊富な機能を享受し、プロフェッショナルなプロジェクトにZarazを導入し、従量課金システムを利用することができる。これは、 Workers有料プランに含まれる他のすべてに追加される。一方、エンタープライズ・プランは、当社のプラットフォームを最大限に活用したいと考えている大規模なBusinessのニーズに対応しています。

Zarazの価格

Zarazの価格は2つの要素に基づいています：Zaraz Loadと一連の機能。Zaraz Loadは、Webページがその中のZarazスクリプトを読み込むたびにカウントされます。シングルページアプリの場合、各URLナビゲーションは、新しいZaraz Loadとしてカウントされます。Zarazのモニタリングダッシュボードの下には、お客様のWebサイトが一定の期間に生成したZaraz Loadの数を示すレポートが表示されます。Zaraz Loadと機能は以下のように課金に含まれます：

無料プラン

Freeプランでは、アカウントごとに、月に100,000Zaraz Loadの制限があります。これにより、個人的なWebサイトやサイドプロジェクトなど、個人的なユースケースでZarazを使用したいほとんどの人が、、、先述のように使用できます。Zaraz Loadが100,000を超えると、Zarazは単に機能を停止します。

同じ理屈で、Freeプランには、個人的なユースケースでZarazを使用するために必要なものがすべて含まれています。これには、 オートインジェクション、Zaraz Debugger、Web APIからのZaraz TrackおよびZaraz Set、コンセントマネジメントプラットフォーム（CMP）、データレイヤー互換モードなどが含まれます。

お客様のWebサイトが、合計で100,000を超えるZaraz Loadを生成する場合、サービスの中断を避けるために、 Workers Paidプランにアップグレードする必要があります。より高度な機能をご希望の場合は、Workers Paidにアップグレードすると、わずか月5ドルでアクセスできます。

Paidプラン

Workers Paidプランには、アカウントごとに月に最初の200,000 Zaraz Loadが無料で含まれます。

無料のZaraz Loadsの割り当てを超えた場合、追加の1,000 Zaraz Loadごとに0.50ドルが課金されますが、サービスは引き続き機能します。（使用状況を追跡するために、Zaraz Loadの一定のしきい値を超えたときに通知を受け取るように通知設定できます。)

Workers Paidのお客様は、特に、Zarazの堅牢で既存の機能のほとんどをご利用いただけます。これには、以下が含まれます：当社のWeb APIからのZaraz eコマース、 カスタムエンドポイント、 Workers変数、プレビュー/公開ワークフロー、プライバシー機能、など。

あなたのWebサイトが何百万単位のZaraz Loadを生成する場合は、Workers Enterpriseプランを検討することをお勧めします。お客様のアカウントには、月に200,000 Zaraz Loadが無料の他、お客様のZaraz Loadの使用量とCloudflareのプロフェッショナルサービスに基づき追加のボリュームディスカウントを提供します。

Enterprise プラン

Workers Enterpriseプランには、アカウントごとに月に、最初の200,000 Zaraz Loadが無料で含まれています。お客様の使用量に基づき、 Cloudflareの営業担当者が魅力的な割引を提供できます。お問い合わせは こちら。Workers Enterpriseのお客様は、すべての有料のEnterprise機能を利用できます。

Zarazの無料ベータ版をご利用の方向けに、この変更にどのように対応するかを決めることができる2か月の調整期間を設けております。2023年9月20日まで変更はありません。 2023年11月10日更新：この価格設定はまだ実施されておりません。この記事の上部にある注記をご覧ください。

その間、以下をお勧めします：

Zaraz Loadの使用状況をより明確にします。モニタリングにアクセスし、過去数カ月間のZaraz Loadの数を確認してください。月に100,000を超えるZaraz Loadを生成することに心配な場合は、サービスの中断を避けるために、プランページからWorkers Paidへのアップグレードを検討することをお勧めします。大量のZaraz Loadを生成する場合は、おそらく、お客様の営業担当者に連絡し、ボリュームディスカウントの取得を希望するでしょう。お客様の詳細はこちらにどうぞ。 こちらから折り返しご連絡いたします。 プランページに記載されている有料機能のいずれかを使用しているかどうかを確認してください。使用している場合は、プランページから、月に5ドルから始まる、Workers Paidサブスクリプションを購入する必要があります。9月20日には、アップグレードしないと、これらの機能は使えなくなります。 * 現時点では、Freeプランのユーザーは有料機能にアクセスできないことにご注意ください。ただし、 Workers Paidサブスクリプションなしで、すでに有料機能を使用している場合は、9月20日までリスクなく使用を継続できます。この日を過ぎると、有料機能を使い続けるにはアップグレードが必要になります。

当社はお客様のためにあります

この重要な移行を行うにあたり、貴重なフィードバックを提供し、Zarazを今日あるべき姿への形成に、ご協力いただいたベータユーザーの皆様に心より感謝申し上げます。当社は、Zarazがベータ版の段階を乗り越えたことを喜ばしく思います。皆様のニーズに応え、より良く、より速く、より安全な Webエクスペリエンスを構築できるように支援させていただくことを楽しみにしております。この変更には調整が伴うことを承知しており、可能な限りスムーズに移行できるよう尽力しています。数日中に、明確な次のステップと、必要な場合にアドバイスを受ける方法を記載したメールをお送りします。DiscordまたはコミュニティフォーラムでいつでもCloudflare Zarazチームに直接ご連絡いただけます。

このジャーニーにご参加いただきありがとうございました。Cloudflare Zarazへの継続的なサポートと信頼に感謝いたします。Webの未来を一緒に築いていきましょう！