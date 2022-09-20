Cloudflare Oneパートナープログラム促進

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ほんの数か月前、Cloudflareは、Cloudflare Oneパートナープログラムの開始を発表しました。多くのお客様がZero Trust体制の導入を始めたいと考えていますが、どこからどのようにして始めればよいのかがわかりません。Cloudflareの完全なZero Trustポートフォリオと、Cloudflareが対応し、チャネルが提供する幅広いプロフェッショナルサービスを組み合わせることで、お客様がZero Trustアーキテクチャを採用するための有意義な方法を案内する際に、チャネルと提携する大きな機会があることが明らかになりました。過去半年間にチャネルから獲得したCloudflare Zero Trustの新規顧客が50%増加したという事実が、このパートナーシップの必要性を明確に語っています。

お客様は、Zero Trustの市場における誇大広告に惑わされることなく、適切な製品・サービスのプラットフォームとチャネルパートナーの適切な価値貢献によって、導入を開始する準備が明らかにできているのです。

Cloudflare Oneパートナープログラムの開始以来、採用キャンペーンやZero Trust Roadshowを通じて、何百ものパートナーと関わってきました。これにより、何が機能しているのか、そしてなぜ適切なプログラムが適切なタイミングで用意できていると確信できるのかについて、膨大な量のフィードバックが得られました。このフィードバックの中心に一環して存在しているのは、次のようないくつかの重要なテーマです。

幅広いZero Trustプラットフォーム - 当社のチャネルパートナーは、顧客のZero Trust体制の導入が「ワンサイズ・フィット・オール」ではないことを認識し、幅広いZero Trustプラットフォームを用意することに価値を見出しています。小中規模市場の顧客から最大規模の企業まで、さまざまな要件を満たすには、一連の適切なクラウドネイティブテクノロジーが必要です。サードパーティ向けのVPNを廃止することからZero Trust Network Architecture (ZTNA) への移行を始める顧客がいれば、リモートワーカー向けのVPNを置き換えることから始める顧客もいるでしょう。

また、SaaSのセキュリティを合理化するニーズや、最新の脅威からWebトラフィックを保護するというコンプライアンスに基づくニーズに応じて始める場合もあります。また、クラウドネイティブの高度な保護をメールに適用することで、Zero Trust体制の導入を始めているお客様もいます。

このような実際のお客様のユースケースは、お客様にとっての特定のビジネスニーズと望ましい結果に根ざした、Zero Trustアーキテクチャへの「オンランプ」を意味します。当社のパートナーは、これらのユースケースを満たすために必要な各サービスからなる幅広いZero Trustプラットフォームを用意することで、顧客のニーズを正確に把握し、Zero Trust導入に向けての最適なスタートポイントを構成することが可能になると語っています。

バンドルにより構成と設計が容易に - Cloudflare Oneパートナープログラムでは、パートナーが顧客のZero Trust戦略の策定を支援する際に遭遇する実際のユースケース向けに最適化された、一連のZero Trustソリューションバンドルへの専用アクセスが可能です。

Cloudflare Zero Trust Essentials、Advanced、Premierの各バンドルは、必要なサービスを組み合わせて体系化したソリューションを提供しており、Cloudflareから直接、または販売代理店を通じて入手することができます。パートナーSEコミュニティからは、バンドルによってソリューションの設計や構成にかかる時間を大幅に短縮できるとのフィードバックをいただいています。

パートナーが提供するプロフェッショナルサービス - あらゆる規模のお客様が、Zero Trustアーキテクチャに価値を見出し、変革を始める際の最初のユースケースを特定するうえで、チャネルパートナーを必要としています。Cloudflare Oneパートナープログラムは、顧客要件の評価、設計、ソリューションの実装、継続的なサポートにおいてチャネルが果たすこの重要な役割を認識しています。

既存のサービスを提供しているパートナーは、新しいエンゲージメント、認証、サービス設計図、ツールにより、Zero Trustサービスの提供をより充実させることができます。このようなレベルに達していないパートナーに対しては、認定サービスパートナーから提供されるパッケージサービスを使用してCloudflareがサポートします。これにより、私たち全員が、すべてのお客様にとって最適なソリューションを見つけ出し、そのソリューションを効率が高い方法で設計・提供し、一貫した継続的サポートを提供できる販売環境が実現します。

Cloudflareのパートナー採用イベントでは、Zero Trustアーキテクチャへのロードマップおよび90分のZero Trustに関する評価の2つのツールが高い評価を得ています。いずれのツールも、パートナーが顧客と有意義なZero Trustの対話を開始する際に非常に有用であることが証明されています。

価値に対する報酬（RFV） - Cloudflare Oneパートナープログラムでは、幅広いZero Trustプラットフォーム、バンドル、サービスの提供に加え、Zero Trustを顧客のために実現するうえでのパートナーの役割の重要性とその全面的な貢献を認識しています。価値に対する報酬（RFV）は、Zero Trustの機会開発（案件登録）、バンドルソリューションの設計、プロフェッショナルサービスの提供に対して報酬を与える、パートナー向けの金銭的なインセンティブプログラムです。Cloudflare単体よりも、チャネルと協力した方がZero Trustアーキテクチャをより早く市場に投入できるということを認めることが重要なのです。私たちのパートナーは、この「価値に対する報酬（RFV）」モデルを気に入っており、チャネルと相互に利益のある関係を築くための重要な基盤であると確信しています。

Cloudflare Oneパートナープログラムに共感し、Zero Trustアーキテクチャに価値を見出すうえでご自身の顧客を手助けすることを真剣にお考えなら、ぜひご相談ください。このブログで紹介したすべてのプログラム要素について、また、それらの要素をお客様のビジネスで活用する方法について、ぜひご紹介したいと思います。CloudflareのZero Trustチャネルでは、素晴らしいパートナーが次々と誕生しています。

詳しくは、Cloudflare OneパートナープログラムのWebサイトをご覧ください。