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Cloudflare ブログ

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João Sousa Botto

João Sousa Botto

Lisbon, Portugal

Cloudflare DMARC Managementでブランドのなりすましを阻止する

2023-03-17

Security WeekセキュリティメールセキュリティDMARC

ブランドのなりすましは、世界的に大きな問題になっています。SPF、DKIM、DMARCポリシーを設定することで、そのリスクを軽減し、なりすましメールに使われないようにドメインを保護することができます。しかし、正しいSPF設定を維持することは非常にコストと時間がかかるため、Cloudflare DMARC Managementの提供を開始することになりました...

メールリンク分離：最新のフィッシング攻撃に対するセーフティネット

2023-01-11

CIO WeekZero TrustセキュリティCloud Email SecurityEmailRemote Browser IsolationSASE

「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...

Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか

2022-09-20

GA Week全体的な使いやすさEmailセキュリティメールセキュリティArea 1 SecurityZero Trust

Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...