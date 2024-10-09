João Sousa Botto

Cloudflare DMARC Managementでブランドのなりすましを阻止する

2023-03-17

ブランドのなりすましは、世界的に大きな問題になっています。SPF、DKIM、DMARCポリシーを設定することで、そのリスクを軽減し、なりすましメールに使われないようにドメインを保護することができます。しかし、正しいSPF設定を維持することは非常にコストと時間がかかるため、Cloudflare DMARC Managementの提供を開始することになりました ...