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Cloudflare ブログ

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2021年4月15日

全ての方を対象とした「Cloudflare for SaaS」の発表

本日まで、SSL for SaaSは企業のお客様のみを対象に提供しておりました。本日、私たちのSaaSソリューションが、すべての方を対象に提供するようになりましたことをお知らせできることを嬉しく思います。そして、リリース当初からの製品の進化を反映し、名称を「Cloudflare for SaaS」に変更します...

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