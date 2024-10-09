Cloudflare CASBでAtlassianをスキャンして安全強化
2023-03-14
現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...続きを読む »
2023-03-14
現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...続きを読む »
2023-01-12
Cloudflare CASBにSalesforceとBoxの2つのSaaSインテグレーションが追加されます...
2022-09-20
サードパーティ製SaaSアプリケーションの接続、スキャンにより、ファイルリーク、不適切な設定、シャドーITをわずか数クリックで確認できます。Cloudflare CASBが一般にご利用いただけるようになりました...
2022-03-22
SaaSプロバイダーは、Access製品を通じて、顧客のドメインで相互のTLS認証を有効にできます...
2022-03-18
現在、Cloudflareでは、帯域外のCASB製品をZero Trustプラットフォームへシームレスに統合するための取り組みを行っています...
2022年3月15日
本日、Cloudflareをご利用いただいているSaaSプロバイダーに、顧客アプリケーションのセキュリティ強化に役立つ新ツールをご提供します。...
2022年2月10日
Vectrixは、ITおよびセキュリティチームがSaaSアプリケーション全体のセキュリティ問題を検出できるよう支援します。...
2021年4月15日
本日まで、SSL for SaaSは企業のお客様のみを対象に提供しておりました。本日、私たちのSaaSソリューションが、すべての方を対象に提供するようになりましたことをお知らせできることを嬉しく思います。そして、リリース当初からの製品の進化を反映し、名称を「Cloudflare for SaaS」に変更します...