GA Week 2022: 振り返り
2022-09-23
今週、当社は多くの新製品を一般公開しました。見逃した方のために、ここにまとめを掲載します...続きを読む »
2022-09-23
今週、当社は多くの新製品を一般公開しました。見逃した方のために、ここにまとめを掲載します...続きを読む »
2022-09-22
Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...
2022-09-21
R2が一般発売されました!! R2では開発者にエグレス料金のかからないオブジェクトストレージを提供します...
2022-09-20
Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...
2022-09-20
Cloudflareをご契約いただいているお客様は、機密データを保護するためのより多くのオプションを提供するData Loss Prevention（データ損失防止）が利用できるようになりました...
2022年9月20日
サードパーティ製SaaSアプリケーションの接続、スキャンにより、ファイルリーク、不適切な設定、シャドーITをわずか数クリックで確認できます。Cloudflare CASBが一般にご利用いただけるようになりました...
2022年9月20日
Cloudflare Oneパートナープログラムは、既存パートナーおよび見込みパートナーの間で支持が広がっています...
2022年9月19日
Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...
2022年9月18日
来週中に、ベータ版を終えて一般にご利用いただけるCloudflare製品についてお知らせいたします...