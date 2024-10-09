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Cloudflare ブログ

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GA Week

インド、日本、オーストラリアでリージョナルサービスを開始

2022-09-22

GA Week製品ニュース全体的な使いやすさRegional ServicesAPJC

Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...

Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか

2022-09-20

GA Week全体的な使いやすさEmailセキュリティメールセキュリティArea 1 SecurityZero Trust

Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...

その他の投稿

2022年9月19日

Cloudforce Oneが一般提供を開始：脅威データ、ツール、業界の専門家へのアクセスにより、お客様のセキュリティチームを強化

Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...

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