Cloudflareインシデントアラートを発表

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多くの人がCloudflareを利用しています。当社は毎秒平均4,600万件以上のHTTPリクエストに対応しています。Fortune 1000掲載企業の31%を含む数百万のお客様にご利用いただいています。そして、その数は増加の一途をたどっています。

インターネットの運営を支援するという特権的な立場にあることから、私たちが常に非常に重視してきたのは、インシデント発生時の透明性ですが、さらなる向上のためにも常に努力しています。

そこで本日、メール、Webhook、またはPagerDuty経由で利用可能なIncident Alertsを発表します。通知はCloudflareのダッシュボードから簡単にアクセスでき、カスタマイズ可能なので通知過多を防ぐことができます。そして何より、誰でも利用可能であり、無料のアカウントを作れば開始できます。

インシデントのライフサイクル

適切な透明性がなければ、インシデントは混乱を引き起こし、インターネットに依存するすべての人に資源を浪費させます。インターネットを運用するために非常に多くの異なるエンティティが連携しているため、診断やトラブルシューティングは複雑で時間がかかります。プロバイダーが透明性のあるプロアクティブなアラートを出すことが圧倒的にベストなソリューションです。それにより、何か問題が起きたときに、どこに問題があるのかがはっきりさせることができます。

Cloudflareのインシデントへの対応

当社は、インシデントに関するプロアクティブで透明性の高いアラートの重要性を理解しています。そのため、企業レベルのお客様に直接警告を発し、誰もがRSSフィードを購読したり、Cloudflare Status APIを活用できるようにすることで、コミュニケーションの改善に努めてきました。さらに、インシデントのライフサイクル全体を通じて、インシデントレポート、アップデート、解決策をカタログ化したCloudflare Statusページを更新し、定期メンテナンスも追跡しています。

しかし、誰もがStatus APIを使ったり、RSSフィードを購読したいわけではありません。これらのオプションはどちらも、お客様側のインフラやプログラム上の努力が必要で、定期メンテナンスのようなノイズをフィルタリングする簡単な設定はできません。自分では何も作りたくないという人にとって、ステータスページを訪れることは、プッシュ型ではなくプル型であることに変わりはありません。お客様自身がCloudflareの状況を監視する必要があり、このような状況では、タイムリーに行動するかどうかで違いが生まれます。

積極的なコミュニケーションチャネルがなければ、インシデント発生時にCloudflareとお客様との間に切断が生じる可能性があります。ステータスページの更新はできるだけ早く行っていますが、プッシュ通知がないので、お客様の期待に十分に応えるものとなっていません。新しいCloudflare Incident Alertsは、これを改善することを目的としています。

Cloudflareのインシデントがお客様のサービスに影響を及ぼす可能性がある場合、お客様の側でプログラム的な手順を踏むことなく、すぐにプロアクティブに通知したいと考えています。Cloudflare Incident Alertsは、Status APIやRSSフィードとは異なり、ダッシュボードで数回クリックするだけで設定可能で、影響度の異なる特定の製品に関わるインシデントについて、電子メール、PagerDuty、またはWebフックアラートの受信を選択できます。Status APIは引き続きご利用いただけます。

この多次元的な粒度により、特定のサービスや重大度によって通知をフィルタリングすることができます。たとえば、Cloudflare for SaaSの顧客であれば、カスタムホスト名のアクティベーションの遅延に対するアラートは必要かもしれませんが、Streamの遅延の増加に対するアラートは必要ないかもしれません。同様に、些細なインシデントについては通知を受けず、重大なインシデントだけに注意を払うことにするかもしれません。Incident Alertsでは、選択することが可能です。

インシデントのライフサイクル

ニーズに合わせてインシデントをフィルタリングする方法

以下のカテゴリーでインシデント通知をフィルタリングできます。

Cloudflareのサイトとサービス: インシデントが特定の製品や製品分野に影響を及ぼしている場合に通知を受け取ります。

影響レベル: クリティカル、メジャー、マイナーなインシデントの通知を受け取ります。

これらのカテゴリーは相互に排他的ではありません。いくつかの可能な設定をご紹介します。

**重大なインシデントが発生した場合は、**すべてメールで知らせる。

Pagesに影響するクリティカルインシデントやメジャーインシデント をWebhook経由で通知する。

Streamに影響するすべてのインシデントをPagerDuty経由で通知する。

ダッシュボードから利用可能な50種類以上のアラートにより、必要に合わせて通知をカスタマイズすることができます。受信するアラートだけでなく、通知方法もカスタマイズできます。PagerDuty、Webhook、Eメールがシステムに統合されているため、作業環境に最適なものを柔軟に選択できます。さらに、利用可能な通知の多くに複数の設定があるため、必要なときに必要なアラートだけを簡単に受け取ることができます。

ぜひお試しください

今日からCloudflareアカウントでインシデントアラートを設定できます。その方法：

Cloudflareダッシュボードから[Notifications(通知)]に移動します。 [Add(追加)]を選択します。 [Incident Alerts]を選択します。 通知名と説明を入力してください。 通知を希望する影響レベルとコンポーネントを選択してします。どちらかのフィールドが空白のままであれば、それぞれデフォルトで[すべての影響レベル]、[すべてのコンポーネント]になります。 通知の受信方法を選択します: [PagerDuty]をチェックし [Webhook]を追加 メール受信者を追加 [Save(保存)]を選択します。 行の右側にある[Test]を選択して、通知をテストしてください。

Cloudflareのアラート通知システムの詳細については、こちらのドキュメントをご覧ください。