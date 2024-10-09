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Cloudflare ブログ

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Aly Cabral

Aly Cabral

Green Compute on Cloudflare Workersを発表

2021-07-27

Impact Weekサーバーレス開発者Cloudflare WorkersSustainability

スピードか責任ある行動か、私たちはその選択を迫られることが多々あります。それが安全性についてであろうとセキュリティについてであろうと、今回のテーマである持続可能性に関してであろうと、自社やユーザー、あるいは地球を保護するためにイノベーションにブレーキをかけるというトレードオフを求められます。...