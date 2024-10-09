Aly Cabral

R2 Super SlurperによるS3からの簡単な移行
2022-11-15
本日、R2へのすべてのデータの移行を簡単かつ効率的に行うことができるツール「R2 Super Slurper」を発表します...
2022-11-15
本日、R2へのすべてのデータの移行を簡単かつ効率的に行うことができるツール「R2 Super Slurper」を発表します...
2022-09-21
R2が一般発売されました!! R2では開発者にエグレス料金のかからないオブジェクトストレージを提供します...
2022-05-08
今回のPlatform Weekでは、単に新しいものや、優れたものを提供したいわけではありません（もちろん、そういうものもあります）。私たちは原則を実現したいのです。ベストソリューションを導き出すために...
2021-07-27
スピードか責任ある行動か、私たちはその選択を迫られることが多々あります。それが安全性についてであろうとセキュリティについてであろうと、今回のテーマである持続可能性に関してであろうと、自社やユーザー、あるいは地球を保護するためにイノベーションにブレーキをかけるというトレードオフを求められます。...