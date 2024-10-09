全新的 WAF 體驗
2022-03-15
從今日開始，我們推出的這項全新 WAF 設計將可供所有人使用！於此同時，我們還更新了教學文件，帶領您了解如何充分利用 Cloudflare WAF 的強大功能...繼續閱讀 »
2022-03-15
從今日開始，我們推出的這項全新 WAF 設計將可供所有人使用！於此同時，我們還更新了教學文件，帶領您了解如何充分利用 Cloudflare WAF 的強大功能...繼續閱讀 »
2021-03-29
Cloudflare Web Application Firewall (WAF) 每天封鎖 570 多億次網路威脅，相當於每秒封鎖 65 萬個 HTTP 請求。用來篩選這些流量的原始程式碼是由 Cloudflare 現任技術長編寫的。WAF 迄今已獲無數好評，包括在 2020 年度 Gartner Magic Quadrant WAF 評測中獲得「執行能力」最高分。...
2021-03-24
API 流量增長迅速。僅去年一年，我們的邊緣 API 流量的增長速度就比 Web 流量快 300％。API 為行動裝置和 Web 應用程式提供強大支援，使其可以傳輸各種指令，例如「使用這張信用卡從我最喜歡的餐館訂購披薩」或「進行加密貨幣交易，這些是我的個人詳細資料」，而這些資料很容易被竊取和濫用。...
2021-03-22
Magic WAN 為您的整個企業網路提供安全、高效能的連線和路由，降低成本和營運複雜性。Magic Firewall 與 Magic WAN 無縫整合，使您能在邊緣執行網路防火牆原則，涵蓋來自貴組織網路內部任何實體的流量。...