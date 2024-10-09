Cloudflare 緩解了一次破紀錄的每秒 7100 萬個請求的 DDoS 攻擊
2023-02-13
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...繼續閱讀 »
2023-02-13
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...繼續閱讀 »
2022-07-14
我們將這個每秒發動 2600 萬個請求之 DDoS 攻擊的殭屍網路命名為「Mantis（螳螂）」，因為它就像 Mantis shrimp（螳螂蝦）一樣，體型小但卻十分強大...
2022-06-14
在上週，Cloudflare 自動偵測並緩解了一場每秒 2600 萬個請求的 DDoS 攻擊，這是有記錄以來最大規模的 HTTPS DDoS 攻擊...
2021年8月19日
今年初夏，Cloudflare 的自主邊緣 DDoS 保護系統自動檢測並緩解了一次每秒 1720 萬次請求 (rps) 的 DDoS 攻擊，這個攻擊規模相當於我們過去已知攻擊的三倍。作為對比，...