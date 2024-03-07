Cloudflare 宣佈推出 Firewall for AI
2024/03/04
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...繼續閱讀 »
2024/03/04
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...繼續閱讀 »
2024/03/04
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2024/01/23
Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢...
2023/11/15
使用者可以建立主機名稱和 ASN 清單，並在 WAF 規則中引用這些清單...
2023/08/21
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2023年8月04日 下午6:29
在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料...
2023年3月14日 下午1:00
我們在一年前發佈了第一份應用程式安全性報告。2023 年的 Security Week，我們將提供有關已緩解流量、傀儡程式與 API 流量，以及帳戶盜用攻擊等方面的更新深入解析與趨勢...
2022年9月06日 下午4:15
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022年7月07日 下午12:57
Cloudflare 透過新增四個新的受管理 IP 清單用作任何自訂防火牆規則的一部分，來擴展 WAF 的威脅情報功能...
2022年4月01日 下午1:31
我們決定停止使用 CAPTCHA。在我們討論我們如何做到以及您如何提供幫助之前，讓我們先從一個簡單的問題開始。為什麼還在使用 CAPTCHA...
2022年3月30日 下午3:30
我們很高興獲得 2021 年 Gartner Peer Insights 客戶之選的榮譽。我們在此代表整個團隊，由衷感謝所有客戶不斷的支持...
2022年3月15日 下午12:59
從今日開始，我們推出的這項全新 WAF 設計將可供所有人使用！於此同時，我們還更新了教學文件，帶領您了解如何充分利用 Cloudflare WAF 的強大功能...
2022年3月15日 下午12:59
在此隆重推出全新工具，能夠在無人為涉入的情況下，以及在濫用之前識別旁路和惡意酬載，讓受管理規則集（例如 OWASP 和 Cloudflare 受管理規則集）更為完善...
2022年3月15日 下午12:59
今天，我們同樣對所有 Cloudflare 方案免費提供 Cloudflare WAF (Web 應用程式防火牆) 受管規則集...
2021年12月10日 上午11:39
2021 年 12 月 9 日，公開了一個會影響常用 Apache Log4j 公用程式的零時差漏洞 (CVE-2021-44228)，該漏洞利用可能導致遠端代碼執行 (RCE)。...