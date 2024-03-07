Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一 ...

隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析 ...

Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢 ...

使用者可以建立主機名稱和 ASN 清單，並在 WAF 規則中引用這些清單 ...

我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解 ...