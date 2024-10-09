2025 年 12 月 5 日 Cloudflare 服務中斷

2025-12-05

2025 年 12 月 5 日，Cloudflare 大約在世界標準時間 8:47 開始，發生了嚴重的流量中斷。事件大約持續了 25 分鐘後獲得解決。我們對造成客戶和網際網路的影響深表歉意。該事件並非由攻擊引起，而是由於套用組態變更以嘗試緩解近期影響 React 伺服器元件的全產業漏洞所致。 ...