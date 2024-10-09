2026 年 2 月 20 日 Cloudflare 服務中斷事件
2026-02-21
Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。...繼續閱讀 »
2026-02-21
Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。...繼續閱讀 »
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...
2025-12-19
我們宣布推出「橙色警戒：小規模故障」，旨在讓 Cloudflare 的每個人都專注於一組高優先級工作流程，目標只有一個：確保造成前兩次全球性服務中斷的原因不再重演。...
2025-12-15
我們發佈第六份網際網路趨勢和模式年度回顧報告，該報告涵蓋全球範圍內的觀察結果，揭示了定義 2025 年的顛覆性變革、技術進步和關鍵指標。 ...
2025-12-05
2025 年 12 月 5 日，Cloudflare 大約在世界標準時間 8:47 開始，發生了嚴重的流量中斷。事件大約持續了 25 分鐘後獲得解決。我們對造成客戶和網際網路的影響深表歉意。該事件並非由攻擊引起，而是由於套用組態變更以嘗試緩解近期影響 React 伺服器元件的全產業漏洞所致。...