我們將持續致力於 1.1.1.1 共用 DNS 解析程式的隱私權防護。

2026-04-01

八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。 ...