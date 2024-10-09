電纜切斷、風暴與 DNS：2025 年第四季網際網路中斷一覽
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...繼續閱讀 »
2026-01-26
2025 年第四季，全球網際網路連線性發生了多起值得關注的中斷事件。根據 Cloudflare Radar 的資料，海底光纜切斷、停電、極端天氣、技術問題等因素均對網路造成了顯著影響。...繼續閱讀 »
2025-07-22
2025 年第二季，我們觀察到世界各地因政府指示的關閉、停電、光纜損壞、網路攻擊和技術問題而導致的網路中斷。...
2025-04-22
2025 年第一季，我們觀測到全球多地因光纜損壞、停電、自然災害、火災、網路攻擊及技術故障導致網際網路中斷。...
2025-01-28
在經歷了相當繁忙的第三季之後，2024 年第四季的網際網路中斷次數明顯減少。...
2024-10-29
2024 年第三季的情況尤其活躍，發生了多次重大的網際網路中斷。根本原因包括政府指示的關停、停電、颶風破壞、陸地和海底電纜切斷、軍事行動等。...