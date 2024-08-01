最近的一系列網際網路中斷事件

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Cloudflare Radar 持續監測網際網路中發生的大規模中斷。7 月中旬，我們發佈了《2024 年第二季網際網路中斷摘要》，而在本文中，我們研究了第三季第一個月偵測到的幾次值得注意的中斷，包括在孟加拉、敘利亞、巴基斯坦和委內瑞拉觀察到的流量異常。

孟加拉

孟加拉學生因反對政府工作配額和失業率上升而爆發暴力抗議，政府於 7 月 18 日下令全國關閉行動網際網路連線，據稱是為了「確保公民安全」。這次政府下令的關閉最終導致該國網際網路幾乎完全中斷，寬頻網路也被迫下線。在國家層面，孟加拉的網際網路流量在接近當地時間 21:00（世界標準時間 15:00）時降至接近零。該國宣告的 IP 位址空間當時也降至接近零，這意味著該國幾乎所有網路都與網際網路斷開了連線。

然而，在全國範圍的關閉之前，我們觀察到孟加拉的幾家網路提供者都出現了服務中斷現象，這或許預示著即將發生的事情。在 AS24389 (Grameenphone)，網際網路完全中斷始於當地時間 7 月 18 日 01:30（世界標準時間 7 月 17 日 19:30），網際網路流量和宣告的 IP 位址空間徹底丟失。

AS25245 (Banglalink) 的中斷始於當地時間 7 月 18 日 02:15（世界標準時間 7 月 17 日 20:15），網際網路流量和宣告的 IP 位址空間均降至零。

在 AS24432 (Robi Axiata)，於 7 月 18 日當地時間 06:30（世界標準時間 00:30）左右開始出現網際網路中斷，網際網路流量和宣告的 IP 位址空間均在當時消失。

AS58715 (Earth Telecommunication) 的網際網路流量於當地時間 7 月 18 日 18:00（世界標準時間 12:00）開始下降，四小時後降至零。宣告的 IP 位址空間於當地時間 21:00（世界標準時間 15:00）開始下降，並於當地時間 21:25（世界標準時間 15:00）完全消失。

AS63526 (Carnival Internet) 是徹底關閉前最後中斷的網路服務提供者之一，其流量在當地時間 20:45（世界標準時間 14:45）丟失，並且其宣告的所有 IP 位址空間在接下來的一個小時內被撤回。

在關閉前幾天，孟加拉國家層面的中位數頻寬和延遲都相當穩定。然而，Cloudflare Radar 在國家層面的網際網路品質測量顯示，中位數頻寬明顯增加，而中位數延遲同時下降，這兩者都可能是由於行動網路提供者斷開網際網路連線導致測量數據丟失。

網際網路全面關閉五天后，孟加拉的寬頻網際網路服務提供者於 7 月 23 日開始恢復連線。郵政、電信和資訊技術部副部長表示，最初的恢復工作被稱為「試執行」，優先考慮銀行、商業部門、科技公司、出口商、外包提供者和媒體機構。當地時間 19:00（世界標準時間 13:00）左右，宣告的 IP 位址空間開始增加，隨著部分網路重新連接到網際網路，流量也開始呈上升趨勢。

從上面討論的網路提供者來看，AS63526 (Carnival Internet) 和 AS58715 (Earth Telecommunication) 上的流量在 7 月 27 日當地時間 06:00（世界標準時間 00:00）左右開始增加，這些提供者顯然包含在寬頻恢復的後期階段中。然而，行動提供者的流量直到 7 月 28 日當地時間 15:00（世界標準時間 09:00）左右才開始恢復，AS24389 (Grameenphone)、AS45245 (Banglalink) 和 AS24432 (Robi Axiata) 的流量都在該時間或稍晚時開始大幅增長。

敘利亞

敘利亞對網際網路關閉並不陌生，因為每年在全國考試期間都會發生這種情況，目的是防止考試作弊。我們最近一篇題為《敘利亞、伊拉克和阿爾及利亞最近的考試期間網際網路關閉情況》的部落格文章研究了 2024 年第一輪考試，此次考試於 5 月 26 日至 6 月 13 日期間進行。

第二輪考試於 7 月 25 日開始，隨之而來的是長達數小時的網際網路關閉，具體時間安排如下，由 Syrian Telecom 在其 Facebook 頁面上發佈（透過 Google Lens 進行英文翻譯）。

下圖清晰地顯示了考試前四天實施的網際網路關閉情況，分別發生在 7 月 25 日、28 日、29 日和 30 日。

但是，您還會注意到，在 7 月 30 日計劃關閉後不久，敘利亞的網際網路流量和宣告的 IP 位址空間中又出現了另一次中斷。根據 Syrian Telecom 的一篇（翻譯版本）Facebook 貼文：「在對位於其中一個技術大廳 [資料中心] 的一台空調進行定期維護時，發生了爆炸，導致網際網路電路暫時停止服務。」此問題導致中斷持續約 8 小時，中斷時間從當地時間 11:00 至 19:00（世界標準時間 08:00 至 16:00），在 AS29256 (Syrian Telecom) 的流量和宣告的 IP 位址空間圖表中均可以看到。

巴基斯坦

7 月 31 日，巴基斯坦經歷了大規模網際網路中斷，持續了大約兩個小時，時間是當地時間 13:30 至 15:30（世界標準時間 08:30 至 10:30）。國家層面的流量僅下降了約 45%，但 AS17557 (PTCL) 的流量幾乎完全丟失，而 AS24499 (Telenor Pakistan) 的流量下降了近 90%。這兩家網路提供商合計服務約 900 萬使用者，是該國排名前五的網際網路服務提供者。

據報導，巴基斯坦電信管理局 (PTA) 將中斷歸咎於影響巴基斯坦電信有限公司 (PTCL) 網路的國際海底電纜技術故障。然而，另一份已發佈的報告指出：「根據我們的消息來源，政府最新版用於封鎖內容的防火牆設定錯誤，導致網際網路連線中斷。」（這篇文章中提供了有關該防火牆的更多資訊。）下面的圖表來自 Cloudflare Radar 上即將發佈的 TCP 重設/逾時資料，顯示在當地時間 13:30 至 15:30（世界標準時間 08:30 至 10:30）期間，在 PTCL 和 Telenor Pakistan 上，在初始同步 (SYN) 封包用於建立新 TCP 連線後立即終止的連線數量增加（「後 SYN」），與觀察到的中斷時間一致。換句話說，在中斷期間，到達 Cloudflare 的 SYN 封包的速率大部分時間保持穩定，但其他 TCP 封包的速率有所下降，這表明防火牆的解釋可能是合理的。

巴基斯坦電信管理局 (PTA) 發佈的 Facebook 貼文僅強調，該問題已得到解決，「PTA 正在調查具體問題，以避免今後再發生此類情況。」

無論實際原因如何，此次中斷對該國金融市場產生了明顯影響，一份已發佈的報告指出：「由於全國範圍內的網際網路中斷，KSE-100 指數週三大幅下跌，在交易的最後一個小時暴跌超過 740 點。分析師將突然下跌歸因於投資者在有限的市場資料下陷入恐慌性拋售。」

委內瑞拉

過去，一些國家曾實施政府指令的網際網路關閉，以限制組織或交流與有爭議的選舉相關的抗議和示威活動。儘管在 7 月 28 日委內瑞拉舉行有爭議的總統選舉後出現了此類抗議和示威活動，但網際網路並未隨之關閉。然而，在監測委內瑞拉選舉前後幾天的網際網路流量時，Cloudflare Radar 團隊確實觀察到流量與前一週同期相比有幾次明顯下降。

繼 7 月 28 日（選舉日）當地時間 05:00（世界標準時間 09:00）飆升 35% 之後，投票站開放後流量開始下降，到當地時間 09:00（世界標準時間 13:00）下降幅度高達 23%。選舉後的第二天，7 月 29 日當地時間 06:15（世界標準時間 10:15）和當地時間 18:45（世界標準時間 22:45）的流量比前一週同期下降幅度高達 28%。

雖然觀察到的流量下降似乎是自然現象，而不是網際網路關閉造成的，但值得注意的是，委內瑞拉有多個網站被封鎖。Internet Society Pulse 在選舉前兩天發表的一篇部落格文章報導稱，「委內瑞拉目前有大約 60 個網站被封鎖，包括 8 個媒體網站以及 3 個對新聞和虛假資訊進行事實核查的網站」，並引用了開放網路干擾觀測站 (OONI) 的資料。

結論

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