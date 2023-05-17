Partners (CN)

Cloudflare R2 与 MosaicML 合作，支持用户在世界各地的任意计算机上训练 LLM，转换成本为零
2023/05/16
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...继续阅读 »
2023/05/16
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...继续阅读 »
2023/01/12
考虑多个解决方案拼凑在一起给 CIO 带来的复杂性，我们正在扩大与 Microsoft 的合作，以打造最好的 Zero Trust 解决方案之一...
2023/01/10
本周，我们隆重推出“授权服务交付合作伙伴(ASDP)认证计划”，旨在对希望通过 Cloudflare One 交付服务的合作伙伴进行资格验证...
2022/06/23
隆重推出 Cloudflare One 合作伙伴计划。该计划建立在我们的 Zero Trust、网络即服务和云电子邮件安全产品的基础之上。该计划帮助渠道合作伙伴兑现 Zero Trust 的承诺，同时以切实的方式实现这一重要架构的货币化...
2022/06/08
今天我们隆重推出 Private Attestation Token（PAT），这是一种完全无形和隐私的方式，用于验证访问网站的是真实的用户...
2022年3月17日 14:17
隆重宣布 2021 年度渠道和联盟合作伙伴大奖的得主...
2022年3月17日 12:59
今天，我们很高兴地宣布，Cloudflare 和 Aruba 正在携手合作开发一款解决方案，使 Aruba 客户能够将 EdgeConnect SD-WAN 与 Cloudflare 的全球网络连接起来，以通过 Cloudflare One 进一步保障他们的企业流量...
2022年3月17日 09:59
隆重宣布与 CrowdStrike 的多项新集成。这些集成将 Cloudflare 庞大的网络和 Zero Trust 套件与 CrowdStrike 的端点检测和响应 (EDR) 及事件补救产品的力量结合在一起...
2022年3月14日 12:59
我们很高兴能宣布，Cloudflare 客户现能将其日志直接推送到 IBM Security QRadar SIEM。这一直接集成为 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客户节省了成本，加快了日志交付速度，因为不需要中间云存储...
2021年12月09日 09:06
我们欣然宣布推出网络风险合作伙伴计划，与网络保险公司和事件响应提供商携手，帮助我们的客户降低网络风险。Cloudflare 客户可通过我们的合作伙伴获得保费优惠或增强的保障。此外，我们的事件响应合作伙伴正在与我们携手合作，以更快的速度缓解攻击。...
2021年7月22日 12:56
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。...