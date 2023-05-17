Partners (CN)

Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定 ...

考虑多个解决方案拼凑在一起给 CIO 带来的复杂性，我们正在扩大与 Microsoft 的合作，以打造最好的 Zero Trust 解决方案之一 ...

隆重推出 Cloudflare One 合作伙伴计划。该计划建立在我们的 Zero Trust、网络即服务和云电子邮件安全产品的基础之上。该计划帮助渠道合作伙伴兑现 Zero Trust 的承诺，同时以切实的方式实现这一重要架构的货币化 ...

今天我们隆重推出 Private Attestation Token（PAT），这是一种完全无形和隐私的方式，用于验证访问网站的是真实的用户 ...