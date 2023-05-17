Partners (CN)

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2021年12月09日 09:06

Cloudflare 宣布与领先的网络保险公司和事件响应提供商建立合作关系

我们欣然宣布推出网络风险合作伙伴计划，与网络保险公司和事件响应提供商携手，帮助我们的客户降低网络风险。Cloudflare 客户可通过我们的合作伙伴获得保费优惠或增强的保障。此外，我们的事件响应合作伙伴正在与我们携手合作，以更快的速度缓解攻击。...

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2021年7月22日 12:56

升级 Cloudflare 中国网络：通过产品创新和合作伙伴关系提高性能和安全性

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。...

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