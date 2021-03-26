互联网流量中几乎有一半是机器人驱动的。机器人肆虐网络已有数年，它们无休止地入侵银行帐户，抢购 Bruno Mars 演唱会门票，抓取网站数据。由于机器人泛滥成灾，我们在 2019 年推出了机器人抵御模式。自那时以来，超过 15 万个人和小型企业使用了此产品，我们也收到无数请求，希望我们增加功能，提供更多分析、更多检测和更多控制。
隆重推出超级机器人抵御模式。
从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。
我们的机器人解决方案有了新家。本文讨论的功能并非一个开关这般简单，所以我们专门为机器人保护创建了一个中心。前往“防火墙”应用并选择“机器人”子选项卡，即可开始使用。
新中心已向所有用户启用，包括使用企业级机器人管理的用户。
首先：我们将深受欢迎的“机器人报告”纳入 Pro 计划。在这里，您可以查看机器人流量的细分情况，这些信息会实时更新以帮助您发现攻击。
机器人报告包括三种流量类型：
疑似自动化流量，可能源自恶意机器人。我们使用启发式和机器学习等技术来识别这些请求。在大多数情形中，这种流量会损害您的网站，并不会产生任何有用的回报。
疑似人类流量是合法和重要的。理想情况下，您的绝大部分流量属于这个类型。
已验证的机器人流量来自互联网上的良性机器人。我们已经验证了谷歌等爬虫和贝宝等支付通知服务。大多用户选择允许这些流量。
所有这些数据也通过 GraphQL 提供。因此，如果您希望定期监控机器人流量，API 可帮您做到。
Pro 计划用户还可以采取更多措施来阻止机器人——选择“配置超级机器人抵御模式”来添加保护。要点包括：
例如，如果您的网站与 Slack 交互，则可以排除经过验证的机器人以帮助 Slackbot 完成其工作。或者，如果您发现广告欺诈有所抬头，可尝试质询自动流量并观察结果。
Business 计划现在也包含“机器人分析”。
我们最初推出“机器人分析”是为了赋予我们 Enterprise 计划用户更多可见性。但自发布以来，Business 计划用户已要求我们提供许多相同的洞察。而且，Cloudflare 一直在努力实现技术大众化（就像我们对防火墙事件和其他产品所做的那样），因此这也是势在必行的事情。
Business 计划用户可以访问新版本的“机器人分析”；新版本设计为可与下述缓解工具搭配使用。用户可以按类型查看流量，调整时间范围，并按不同的属性（例如 IP 地址或用户代理）来进行过滤。
另一好处：“机器人分析”可显示我们对流量的分类_情况_。滚动到“不同检测来源的请求”，即可了解哪个引擎标记了特定的请求。如果您想进一步了解我们的检测引擎，请阅读有关此主题的博客文章。
当然，我们也添加了新的缓解功能。Pro 用户可以抵御“绝对自动化”流量，Business 用户也可抵御“疑似自动化”流量。两者有何不同？后者包括由我们的机器学习引擎评分的请求。这些请求通常来自复杂的机器人，此类机器人通过轮换 IP 或令人信服地模拟人类来规避简单的安全工具。
您的网站可能会遭受库存囤积攻击。您列出了待售货品，但几乎在瞬间就被机器人抢走。可以理解，您的客户会很沮丧（您也一样！）。马上启用“机器人分析”来甄别攻击者，如果攻击属于“疑似自动化”类别，您可考虑阻止此流量。
我们还意识到，不同网站对机器人流量的敏感度可能不同。用户可适当地做出响应，包括发出质询、完全阻止，或什么也不做。
这些功能全部包含在 Cloudflare Pro 计划中。启用缓解之后，您可检查“防火墙事件”选项卡来查看流量遭到了阻止还是质询。
对于具有更高级安全需求的用户来说，机器人管理依然是首选，而且这个功能将不断升级。
与机器人抵御模式不同，“机器人管理”直接构建到“防火墙”之中。这意味着，用户可以将其机器人保护限制到特定的路径（例如 /login 端点）。“机器人管理”还包括细致的机器人评分，用户可以将其与其他属性配对，形成更有力度的保护。它甚至包含异常检测，用于识别网站上的异常模式。
我们也继续改良机器人管理。例如，就在不久前，我们宣布了 API 滥用检测的提前开放。这项功能发布前，我们经过了多月的研究和开发。我们使用无监督学习来映射 API、识别合法用户流并将恶意机器人拒之门外。最终结果：Cloudflare 将能保护您的移动应用（无需 SDK）并保护您的 API 端点（无需提供模式）。 进一步了解提前开放期。
这些功能（以及其他无数功能）将继续守护互联网最大的网站。如果您认为自己需要机器人管理， 请与我们联系。
Cloudflare 的使命一贯是帮助建设更美好的互联网。这一使命延伸到互联网的每一个部分，每一位用户。
今天推出的超级机器人抵御模式源于这一使命，特别是源自于这样一个想法：形成统一战线能够强强我们对抗机器人的力量。我们保护的每个网站都会成为机器人浪费其资源的地方。Cloudflare 正在积极进行反击，也发起了新的挑战，利用缓送技术（Tarpitting）来挫败机器人的运作。
我们鼓励您现在就启用超级机器人抵御模式。Cloudflare 现在为所有计划（包括 Free 计划）提供机器人保护，因此没有借口不尝试一下！请测试新功能，并将您的想法分享给我们。