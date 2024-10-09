Marwan Fayed

Cloudflare 규모 데이터: 1,111명의 인턴 측정에 대한 몇 가지 인사이트

2025-10-27

대규모 클라우드 공급자는 방대한 패시브 네트워크 데이터를 보유하고 있지만, 이를 분석하는 것은 복잡합니다. 그 규모, 노이즈, 결정적인 실측값의 부재 등이 모두 큰 장애물이 됩니다. 하지만 이러한 제약을 신중하게 정량화하고 대체 형태의 증거를 찾는다면 여전히 의미 있는 인사이트를 도출할 수 있습니다. ...