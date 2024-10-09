Marwan Fayed

까다로운 인터넷 측정 과학
2025-10-27
인터넷은 여러 개의 닫힌 상자로 구성된 하나의 커다란 열린 시스템이므로 인터넷을 측정하기가 어렵습니다. 이 게시물에서는 과학으로서의 인터넷 측정에 대해 살펴봅니다....
2025-10-27
인터넷은 여러 개의 닫힌 상자로 구성된 하나의 커다란 열린 시스템이므로 인터넷을 측정하기가 어렵습니다. 이 게시물에서는 과학으로서의 인터넷 측정에 대해 살펴봅니다....
2025-10-27
대규모 클라우드 공급자는 방대한 패시브 네트워크 데이터를 보유하고 있지만, 이를 분석하는 것은 복잡합니다. 그 규모, 노이즈, 결정적인 실측값의 부재 등이 모두 큰 장애물이 됩니다. 하지만 이러한 제약을 신중하게 정량화하고 대체 형태의 증거를 찾는다면 여전히 의미 있는 인사이트를 도출할 수 있습니다....
2022-12-16
IP 차단에 대한 논의: IP 차단이 일어나는 이유, 정의, 역할, 영향을 미치는 대상, 온라인에서 콘텐츠를 다루는 데 적절하지 않은 방식인 이유...
2021-10-14
대규모 운영 환경에서는 IP 주소 지정 문제로 인해 네트워크 및 웹 지향 서비스의 혁신이 저해됩니다. 아키텍처를 변경할 때마다, 그리고 새로운 시스템 설계를 시작할 때마다 우리는 다음과 같은 질문을 가장 먼저 던지게 됩니다....