익명 자격 증명: 개인정보를 침해하지 않는 레이트 리미팅 봇 및 에이전트
2025-10-30
AI 에이전트가 인터넷 사용 방식을 바꾸면서 보안에 대한 문제가 발생합니다. Anonymous Credentials에서 사용자를 추적하거나 개인정보 침해 없이 에이전트 트래픽의 속도를 제한하고 남용을 차단하는 방법을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-10-30
AI 에이전트가 인터넷 사용 방식을 바꾸면서 보안에 대한 문제가 발생합니다. Anonymous Credentials에서 사용자를 추적하거나 개인정보 침해 없이 에이전트 트래픽의 속도를 제한하고 남용을 차단하는 방법을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2024-04-08
Developer Week 2024가 공식적으로 마무리되었습니다. 다음은 지난 주의 발표와 심층적인 기술 탐구에 대한 간략한 요약입니다...
2024-04-04
프로덕션 준비 상태는 귀사가 구축하는 서비스의 규모와 안정성 그 이상을 상징합니다. 오늘 Cloudflare는 점진적 배포, Tail Workers의 소스 매핑 스택 추적, 신규 레이트 리미팅 API, 신규 API SDK, Durable Objects에 대한 업데이트 등 5가지 개선 사항 소식을 발표합니다. 각 업데이트는 중요 업무용 프로덕션 서비스를 고려하여 설계되었습니다...