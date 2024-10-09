익명 자격 증명: 개인정보를 침해하지 않는 레이트 리미팅 봇 및 에이전트

2025-10-30

AI 에이전트가 인터넷 사용 방식을 바꾸면서 보안에 대한 문제가 발생합니다. Anonymous Credentials에서 사용자를 추적하거나 개인정보 침해 없이 에이전트 트래픽의 속도를 제한하고 남용을 차단하는 방법을 살펴봅니다. ...