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Cloudflare 블로그

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TCP

TCP 소켓이 쓰러지지 않아

2019-09-20

SYNTCPSpectrumTech Talks

닫혀 있어야 할 TCP 소켓이 계속 남아 있다는 이상한 점을 깨닫게 되었습니다. TCP 소켓이 언제 타임 아웃되는지 제대로 이해하고 있지 않았던 것입니다! TCP 킵얼라이브만 켜 두면 될 거라 생각했습니다만... 그렇지 않았습니다!...

SYN 패킷 처리 실제​

2018-01-15

SYNTCPProgramming

우리 Cloudflare는 실제 인터넷상의 서버 운영 경험이 많지만 이런 흑마술 수련도 게을리하지 않습니다. 이 블로그에서는 인터넷 프로토콜의 여러 어두운 부분을 다룬 적이 있지만, 이번에는 리눅스의 SYN패킷 처리에 대해서 자세히 알아 보도록 하겠습니다....