SYN 패킷 처리 실제​

2018-01-15

우리 Cloudflare는 실제 인터넷상의 서버 운영 경험이 많지만 이런 흑마술 수련도 게을리하지 않습니다. 이 블로그에서는 인터넷 프로토콜의 여러 어두운 부분을 다룬 적이 있지만, 이번에는 리눅스의 SYN패킷 처리에 대해서 자세히 알아 보도록 하겠습니다. ...