인터넷 규모에서 TCP 연결의 특성 측정
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2022-03-18
오늘부터 네트워크 액세스를 제어하기 위해 정기적인 인증이 필요한 Zero Trust 규칙을 구축할 수 있습니다...
2019-09-20
닫혀 있어야 할 TCP 소켓이 계속 남아 있다는 이상한 점을 깨닫게 되었습니다. TCP 소켓이 언제 타임 아웃되는지 제대로 이해하고 있지 않았던 것입니다! TCP 킵얼라이브만 켜 두면 될 거라 생각했습니다만... 그렇지 않았습니다!...
2018-01-15
우리 Cloudflare는 실제 인터넷상의 서버 운영 경험이 많지만 이런 흑마술 수련도 게을리하지 않습니다. 이 블로그에서는 인터넷 프로토콜의 여러 어두운 부분을 다룬 적이 있지만, 이번에는 리눅스의 SYN패킷 처리에 대해서 자세히 알아 보도록 하겠습니다....