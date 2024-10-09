Workers 발표 자동 추적 오픈 베타 출시
2025-10-28
이제 Cloudflare Workers의 자동 추적 지원 오픈 베타 버전이 제공됩니다! 모든 OpenTelemetry 호환 공급자에게 트레이스를 내보내어 애플리케이션에 대한 심층적 관찰 가능성을 제공하며, 코드 변경이 필요하지 않음...계속 읽기 »
2025-10-28
이제 Cloudflare Workers의 자동 추적 지원 오픈 베타 버전이 제공됩니다! 모든 OpenTelemetry 호환 공급자에게 트레이스를 내보내어 애플리케이션에 대한 심층적 관찰 가능성을 제공하며, 코드 변경이 필요하지 않음...계속 읽기 »
2024-04-04
프로덕션 준비 상태는 귀사가 구축하는 서비스의 규모와 안정성 그 이상을 상징합니다. 오늘 Cloudflare는 점진적 배포, Tail Workers의 소스 매핑 스택 추적, 신규 레이트 리미팅 API, 신규 API SDK, Durable Objects에 대한 업데이트 등 5가지 개선 사항 소식을 발표합니다. 각 업데이트는 중요 업무용 프로덕션 서비스를 고려하여 설계되었습니다...